Tennis : Rafael Nadal en route pour son 14ème titre à Roland-Garros

Déjà 13 fois vainqueur, l'espagnol s'est qualifié hier pour la finale du tournoi de Roland-Garros après la blessure de son adversaire Alexander Zverev qui a quitté le central en larmes. Par Nicolas Payet - Publié le Samedi 4 Juin 2022 à 09:45

Rafaël Nadal, 13 fois vainqueur du tournoi français affrontera en finale le Norvégien Ruud.



Hier, il a gagné sans combattre jusqu'au bout suite à la blessure de son adversaire en demi finale de Roland-Garros. Alexander Zverev contraint d'abandonner la partie suite à une blessure a quitté le court central en fauteuil roulant après s'être effondré en larmes.



Les deux joueurs s'affrontaient depuis plus de trois heures lorsque la cheville du numéro 3 mondial a vrillé au moment d'aller chercher un coup droit décroisé de Nadal, rapporte la presse métropolitaine.

Le majorquin n'a pas semblé au mieux de sa forme au début de la partie. "J'ai essayé de trouver des solutions, la terre était humide, les balles lourdes. J'étais en mode survie " a déclaré celui qui s'apprête vraisemblablement a raccrocher bientôt. Puis soudain, la magie a opéré de nouveau, huit breaks en douze jeux pour arriver à 6-6 jusqu'à ce que la cheville de l'allemand craque.



Malgré ses souffrances au pied gauche dues au syndrome de Muller-Weïss - une nécrose de l'os scaphoïde -, l'indéboulonnable champion pourrait remporter le tournoi pour la 14ème fois et un 22ème titre majeur qui reléguerait Federer et Djokovic à deux points derrière lui.