AFP Tennis: Nadal dit non à l'US Open et au calendrier infernal

- Publié le Mardi 4 Août 2020 à 22:47 | Lu 45 fois

(AFP) L'US Open devra se passer de son champion en titre: le N.2 mondial Rafael Nadal a annoncé mardi qu'il ne participerait pas cette année au Grand Chelem américain en raison des conditions sanitaires incertaines et dénonce la "folie" du nouveau calendrier. "Après mûre réflexion, j'ai décidé de ne pas participer à l'US Open cette année. La situation sanitaire est encore très compliquée dans le monde entier avec des cas de COVID-19 et des nouveaux foyers épidémiques qui semblent hors de contrôle", explique l'Espagnol sur son compte Twitter. "C'est une décision que je n'aurais jamais voulu prendre mais, pour cette fois, je suis mon coeur qui me dit que, pour l'instant, je préfère ne pas voyager", poursuit-il. Avant de tancer vertement l'organisation du nouveau calendrier post-coronavirus: "Nous savons que le calendrier après quatre mois sans jouer est une folie", a lancé l'Espagnol, alors que l'US Open, à partir du 31 août, et Roland-Garros, à partir du 27 septembre, sont prévus coup sur coup, chacun précédé d'un Masters 1000, à Cincinnati et à Rome. "Si je comprends et remercie tout le monde pour les efforts qu'ils font pour que des tournois se jouent, à ce jour, la situation est compliquée pour en organiser", insiste Nadal. Le Majorquin ne sera pas le seul absent de marque à Flushing Meadows. La N.1 mondiale australienne Ashleigh Barty avait déjà annoncé jeudi qu'elle renonçait à faire le voyage à New York, elle aussi en raison des "risques importants" liés au nouveau coronavirus. - Djokovic inscrit - Le Suisse Stan Wavrinka (17e) ne figure pas non plus sur la liste communiquée mardi par les organisateurs de l'US Open. Son compatriote Roger Federer (4e), sera lui aussi absent, mais pour une autre raison: réopéré d'un genou, il ne reviendra pas sur le circuit avant 2021. C'est la première fois depuis 1999 que ni Nadal ni Federer ne figureront pas dans le tableau du Grand Chelem américain. En revanche, le N.1 mondial Novak Djokovic devrait être de la partie à New York. Son nom, ainsi que ceux de six autres membres du top 10 mondial, apparaît bien dans la liste des inscrits. Pas celui du N.9 mondial, le Français Gaël Monfils, ni de son compatriote Jo-Wilfried Tsonga. Coté féminin, à part Barty, l'ensemble du top 10 est attendu, dont la tenante du titre, la Canadienne Bianca Andreescu (6e). Mais l'US Open n'est pas à l'abri de voir arriver de nouveaux forfaits, tant l'inquiétude est grande, alors que la pandémie de nouveau coronavirus semble repartir ou ne pas ralentir dans de nombreuses régions du monde. Mardi, le Covid-19 a déjà eu raison du tournoi de Madrid, reprogrammé du 12 au 20 septembre. - Des précédents inquiétants - Le monde du tennis n'est en effet pas épargné par le Covid-19, avec la découverte de plusieurs cas positifs parmi les membres du circuit. L'affaire la plus marquante a été celle du tournoi caritatif organisé fin juin dans les Balkans par Djokovic, qui s'est soldé par quatre joueurs contaminés : parmi eux, le N.1 mondial, mais aussi le Bulgare Grigor Dimitrov (19e), le Croate Borna Coric (33e) et le Serbe Viktor Troicki (184e). Depuis, d'autres joueurs comme l'Américain Frances Tiafoe et une joueuse, dont l'identité n'a pas été dévoilée, initialement engagée à Palerme, premier tournoi du circuit à reprendre lundi après cinq mois d'interruption, ont également été testés positifs. La décision de Nadal (34 ans) était attendue mais n'est pas vraiment une surprise pour autant, tant il avait fait part à plusieurs reprises de ses réserves. Et l'enchaînement direct qui se profilait avec la terre battue qui lui est si chère n'arrangeait rien. Son oncle et ancien entraîneur Toni Nadal avait déjà averti il y quelques semaines: "Le calendrier est irréaliste, surtout pour les joueurs vétérans, qui ne peuvent pas participer à des compétitions pendant tant de semaines d'affilée", avait-il expliqué. "Je pense que c'est un peu laid ce que l'ATP a fait". Déjà avant Nadal, d'autres joueurs comme le Français Richard Gasquet avaient dénoncé le rythme infernal imposé par le nouveau calendrier. "Ce calendrier est complètement fou. Autant de tournois en si peu de temps, c'est grotesque", avait ainsi jugé l'ancien N.7 mondial, expliquant que les joueurs allaient devoir faire des choix. Nadal, lui, a déjà choisi.



Source : Source : ...



Publicité Publicité