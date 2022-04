Politique "Tenir le RN loin du sommet doit rester un impératif ", exprime le Comité de Soutien des Amis de Macron

Le "Comité de Soutien Des Amis D'Emmanuel Macron à La Réunion" appelle à la mobilisation pour "tenir le Rassemblement National loin du sommet". Par N.P - Publié le Dimanche 10 Avril 2022 à 23:50

Le communiqué :



LE RÉSULTAT DU 1ER TOUR N'EST PAS UNE SURPRISE POUR LES AMIS D'EMMANUEL MACRON ! DEVANT UN PAYSAGE POLITIQUE TRÈS DÉCOMPOSE, LA DÉSAFFECTION EST Là ON NE PEUT LA NIER, MAIS LA CATASTROPHE REDOUTÉE EST ÉVITÉE ! Les Amis d'Emmanuel Macron sont en marche pour le second tour. Nous avons 14 jours pour venir à bout de toutes les résistances.

Puisque Emmanuel Macron pour Les Français, est bien plus qu'un Président de La République et qu'il incarne l'émergence d'une nouvelle génération, mais aussi la représentation de la société civile dans la vie politique, alors que Marine Le Pen représente un vieux parti familial qui n'a connu que 2 chefs depuis sa création, elle et son père, nous appelons Les Réunionnaises et Les Réunionnais à " UN FRONT REPUBLICAIN " en faveur du candidat Emmanuel Macron !

Nous ne sommes plus à l'abri d'une surprise : Tenir le Rassemblement National loin du sommet doit rester un impératif et son arrivée au pouvoir constitue bien plus qu'un danger pour La France que ce qu'on nous laisse envisager.

Emmanuel Macron sera le président d'une France ouverte, inclusive et généreuse et nous sommes dans l'attente de voir les visages de la société civile auxquels il va faire appel après sa réélection.

Nous voulons qu'une chance soit donnée à tous Les Français, et à ceux qui veulent le devenir.

Nous voulons une France "Du Vivre Ensemble " , unie et fière de sa diversité, en opposition à une France du renfermement et de la haine.