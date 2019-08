Tendances de votre ciel ce weekend des 03 et 04 Août [VIDEO]

REUNION

Bonjour toutes et tous!

La fin de semaine se passe dans le calme et plutôt au sec. Le fond de l'air est un peu frais mais le soleil est notre allié.

Voir vidéo en bas de page avec en plus un point sur l'activité cyclonique dans le monde.

TENDANCES POUR CE WEEKEND A LA REUNION:

1:

nuit du Vendredi 02 au Samedi 03

2:

Samedi 03 Août:

2:

Dimanche 04 Août:

3:

début de semaine prochaine:

2019 AOUT 02 12h10des nuages voyagent encore dans le ciel mais ont peu de chances de lâcher des averses significatives.Le ciel est peu nuageux à dégagé sur le reste de la Réunion.Les températures minimales sont de saison et peuvent descendre en dessous de 5° vers le Maïdo, le volcan ou Bourg Murât.Sur le littoral elles demeurent douces dans le Nord et le Nord-Ouest proches de 20° voire un peu au dessus.le vent se renforce un peu sur le Sud et le Nord avec des rafales atteignant en journée 50 à 60km/h.La masse d'air est plus sèche que ces derniers jours.Le soleil domine dès le matin sur l'ensemble de la Réunion. Les nuages récalcitrants dans l'Est ne sont pas menaçants.Le thermomètre profite de l'ensoleillement. On peut espérer 27/28° sur les plages de l'Ouest.Le frais des hauts ne se ressent pas tellement sauf quand le soleil se cache.L'après midi les nuages des pentes sur l'Ouest et le Sud-Ouest peuvent lâcher quelques averses isolées.La haute mer est praticable.Température du lagon autour de 24°.le weekend se poursuit sur de bonnes notes. Le soleil favorise les activités de plein air et atténue la fraîcheur du fond de l'air.Le vent se rappelle un peu à nous sur le Sud et le Nord mais il ne nous impressionne pas.La haute mer reste praticable.temps calme. Nuits fraîches. Le soleil matinal fait progressivement remonter les thermomètres.Sur ce je vous souhaite une excellente fin de semaine.Cheers,Patrick Hoareau.