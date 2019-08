A la Une .. Temps toujours sec et assez ensoleillé malgré les nuages d'alizé sur l'Est le matin Le temps évolue assez peu ces deux prochains jours

Bonjour toutes et tous!



La masse d'air stable et sèche favorise un temps sans grande évolution sur plusieurs jours.



TENDANCES POUR LE 28 AOUT A LA REUNION:



1: le soleil domine largement ce matin sur l'Ouest et le Sud.



En revanche de Saint Denis à Saint Philippe en passant par Saint Benoît le ciel est souvent nuageux ce matin. Comme il y a 24heures des nuages d'alizé peu actifs font de l'ombre au soleil qui arrive toutefois à percer ci et là.

Quelques faibles averses sont quand même observées très localement sur le Nord-Est et dans les hauts.



Nuages et éclaircies se partagent le ciel du volcan.



Dans le courant de la matinée comme hier les éclaircies gagnent du terrain sur l'Est et le Nord.



D'autre part la couverture nuageuse péi se développe sur les pentes et avance jusqu'au littoral Nord-ouest et le Sud-Ouest.



Les averses sont rares.



Les sommets au dessus de 2000m restent au soleil.



Les températures les plus douces sur le littoral voyagent entre 25 et 27°.

On peut attendre entre 16 et 18° au volcan sous le soleil.



L'alizé marque avant tout sa présence sur les littoraux Sud et Nord mais se limite à 50km/h en rafales.



La mer reste quelque peu houleuse sur les côtes Sud et Est .

Température du lagon: entre 24 et 25°.



Nuit du Mercredi 28 au Jeudi 29:



le ciel est souvent peu nuageux à mi-couvert sur l'Ouest et le Sud.

Des entrées maritimes peuvent mouiller un peu la moitié Est en soirée et dans le courant de la nuit.



Les températures les plus fraîches sont probablement observées au Maïdo alors que les potentiels nuages sur le volcan et les Plaines modèrent quelque peu le rafraîchissement nocturne sur ces régions.



TENDANCES POUR JEUDI 29 ET VENDREDI 30:

les nuages d'alizé peu actifs peuvent voler la vedette au soleil surtout le matin et surtout sur la moitié Est.



Larges éclaircies sur l'Ouest et le Sud.



Evolution diurne modeste sur les pentes d'où un risque pluvieux qui reste faible.





Les sommets au dessus de 2000m environ restent au soleil.



L'alizé reste modéré sur le Nord et le Sud.



Une houle de 2m à 2m50 s'établit en fin de journée de Jeudi sur les côtes Ouest et Sud.

Cette houle commence à s'amortir Vendredi.



Sur ce je vous souhaite une excellente journée!



Cheers,

