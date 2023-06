Météo Temps sec avant l'arrivée d'un petit front froid dans le sud

Il fera beau et frais ce mercredi. Outre les rafales de vent, un petit passage humide est attendu cette nuit dans le sud. Par NP - Publié le Mercredi 28 Juin 2023 à 05:59

Le bulletin du jour de Météo France Réunion :



La majorité de l'île connaît un réveil lumineux mais bien frais avec seulement quelques grisailles sur le littoral entre Saint-Joseph et Les Avirons. Ces conditions clémentes se poursuivent en matinée avec un temps sec sous un ciel peu nuageux.

L'après-midi, quelques nuages viennent encombrer les pentes avec çà et là de petites ondées mais ils épargnent les cirques et les sommets qui restent bien ensoleillés. Le soleil reste également prédominant sur la majorité du littoral.

Au meilleur de ce mercredi, les thermomètres affichent 23 à 27°C sur le littoral, 12 à 14°C au Piton-Maïdo et au Pas de Bellecombe-Jacob, et 18 à 21°C dans les cirques.

Le vent de secteur Sud à Sud-Ouest reste vigoureux sur les côtes exposées; ainsi, des rafales de 50 à 60 km/h sont attendues entre Saint-Leu et le Port en passant par Saint-Paul. Vers Saint-Philippe, dans les plaines et sur les crêtes, les pointes ne dépassent guère 50 km/h. Les brises prédominent de Sainte-Rose à Saint-Denis et vers Saint-Pierre.

La mer est peu agitée à agitée au Nord, mais localement forte au Sud avec une houle de secteur Sud comprise entre 2 mètres et 2 mètres 50.