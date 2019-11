Temps pluvieux et venteux

REUNION

TEMPERATURES MAXIMALES SOUS ABRI ATTENDUES POUR LA JOURNEE DU VENDREDI 15 DANS LES STATIONS DE

METEO FRANCE

ET DE

METEOR OI

SAINT DENIS:

LE PORT :

GRAND FOND:

SALINE:

SAINT LOUIS:

SAINT PIERRE:

SAINT PHILIPPE :

SAINTE ROSE :

SAINT BENOIT:

SAINT ANDRE:

VOLCAN:

MAIDO:

BOURG MURAT:

PLAINE DES PALMISTES:

CILAOS:

SALAZIE:

2019 NOVEMBRE 15 07h40les nuages de la zone d'instabilité ont progressé vers la Réunion en fin de nuit. Des averses touchent les régions Ouest.La bordure Est de la zone d'instabilité située à l'Est de Mada a progressé vers la Réunion.Des averses sont actuellement observées sur les régions Ouest de l'île. En progressant vers l'Est elles vont toucher la majorité de l'île.Ces averses pourront localement être d'intensité modérée notamment dans les hauts et dans la région du volcan.Le Sud de l'île est a priori moins exposé.Comme prévu l'alizé est soutenu sur les faces Sud et Nord de la Réunion. Des rafales dépassant 70km/h sont possibles.En journée un vent modéré de Nord-Est rentre sur la Possession et le Port.L'après-midi-midi le risque pluvieux concerne la majorité de l'île.La mer est agitée à localement forte sur le Sud, l'Est et le Nord.Température du lagon: proche de 26°.05h30 le 16.18h34 le 16.1013.4 hectoPascals.: Volcan: 10.2°, Maïdo: 11.4°...i: Pierrefonds: 61km/hMaximum de 27/° CelsiusMaximum de 28/° CelsiusMaximum de 27° CelsiusMaximum de 29° CelsiusMaximum de 29° CelsiusMaximum de 28° CelsiusMaximum de 27° CelsiusMaximum de 26° CelsiusMaximum de 26° CelsiusMaximum de 26° CelsiusMaximum de 27° CelsiusMaximum de 16° CelsiusMaximum de 18° CelsiusMaximum de 19° CelsiusMaximum de 18° CelsiusMaximum de 23° CelsiusMaximum de 22° Celsius