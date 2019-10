Temps plutôt sec et chaud , plus humide en fin de semaine

REUNION

2019 OCTOBRE 03 07h00la Réunion est toujours dans une zone de temps plutôt sec. L'humidité touchant Rodrigues et Maurice gagne vers l'Ouest.Le ciel réunionnais est dégagé en ce début de matinée à l'exception de quelques nuages sur les pentes Est du volcan.Le soleil donne sur le littoral comme dans les cirques ou au sommet de nos belles montagnes.Les développements convectifs se font sur les pentes en cours de matinée.Les températures maximales sous abri sont agréables allant de 18° au Maïdo à 30/31° à Saint Gilles.L'alizé se maintient à moins de 50km/h en rafales sur le Nord et vers Saint Philippe . Il rentre encore temporairement vers la Possession en matinée.Un vent léger de Sud finit par donner un peu d'air sur les plages de l'Ouest l'après midi.la couverture nuageuse péi avance des pentes de l'Ouest et du Nord-Ouest jusqu'au littoral où le soleil finit par être contrarié localement notamment vers la Grande Chaloupe où une averse est possible.Les faibles averses sont plus probables dans les hauts de la Possession et de Saint Paul ou vers Colimaçons.Le ciel peut mouiller aussi sur les pentes du volcan.Sur le littoral les plus belles éclaircies résistent sur le Nord et le Nord-Est alors que l'ensoleillement finit par être contrarié localement sur les plages de l'Ouest et du Sud.La mer reste agitée sur les côtes exposées au vent.Elle reste peu agitée sur les rivages de l'Ouest.Température du lagon: entre 24 et 25°.05h57 le 04.18h17 le 03.1019.8 hectoPascals.Maximum de 28° CelsiusMaximum de 28/29° CelsiusMaximum de 30/31° CelsiusMaximum de 29/30° CelsiusMaximum de 28° CelsiusMaximum de 28° CelsiusMaximum de 27° CelsiusMaximum de 27/28° CelsiusMaximum de 27/28° CelsiusMaximum de 28° CelsiusMaximum de 19/20° CelsiusMaximum de 18° CelsiusMaximum de 20° CelsiusMaximum de 20/21° CelsiusMaximum de 24° CelsiusMaximum de 22° CelsiusLa région du volcan et le littoral entre Saint Philippe et Sainte Rose peuvent être exposés à des averses nocturnes.Ailleurs la nuit est calme avec un ciel peu nuageux à dégagé.Les températures sont douces égales ou supérieures à 20° sur le littoral et supérieures à 5° dans les stations les plus fraîches comme le Maïdo et le Volcan.La masse d'air gagne progressivement en humidité.Les régions Est sont exposées à des averses le matin.L'après midi les hauts notamment ceux de la moitié Ouest et l'intérieur sont sous les nuages et des averses parfois modérées se déclenchent.Les plages restent abritées du vent et de l'humidité avec une mer peu agitée.L'alizé souffle modérément sur le Nord et le Sud.