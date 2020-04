Météo Temps plus instable sur la zone, tendances pour le weekend à la Réunion

Une dégradation est envisagée sur l'Est la nuit prochaine. La zone la plus active pourrait transiter en mer mais les effets du relief réunionnais ne sont pas à négliger. Cliquez sur l'image pour l'animer si nécessaire.



Conditions devenant plus instables sur la zone. Prévisions pour le vendredi 24 Avril

Pour information: nuits plus douces prévues ce weekend ce que confirment les stations de Bellecombe/Jacob et du Piton Maïdo où les minimales ne sont pas descendues en dessous des 10° la nuit dernière.



➡️ En début de matinée: Sainte Rose et Saint Benoît essuient encore des averses ce matin. Elles gagnent temporairement Saint André et les pentes de Sainte Suzanne et de Sainte Marie. Le volcan est dans l'humidité tout comme la Plaine des Palmistes.

Vers Saint Philippe et Saint Jo le temps est plus variable. A l'Ouest de ces régions en passant par Saint Denis au Nord et Saint Pierre au Sud le ciel est plus lumineux et le soleil domine le littoral Ouest.



En cours de matinée la couverture nuageuse péi s'agrège progressivement aux pentes . Sur le littoral Est Nord-Est le ciel hésite entre éclaircies et passages d'averses alors que que dans les hauts de l'Est le temps demeure humide.



➡️ Cet après-midi le temps reste humide dans la région du volcan. Des averses isolées sont possibles sur les pentes du Nord-Ouest et du Sud-Ouest ainsi que vers la Plaine des Palmistes et les hauts du Sud sauvage.



En soirée et au cours de la nuit prochaine une détérioration est envisagée sur la moitié Est avec un temps instable sous la forme d'averses ou de pluies localement modérées .



🎏 Les rafales flashent autour de 55/60km/h entre Saint Philippe et Saint Pierre en passant par Saint Jo. Le vent reste sensible entre Sainte Suzanne et la Grande Chaloupe en passant par le Barachois.

Quelques rafales sont notées au volcan et dans les Plaines .



🌊 La houle d'alizé comprise entre 1m50 et 2m se maintient de Saint Pierre à Saint Denis en passant par Sainte Rose et Saint Benoît. La température du lagon est voisine de 27°.



🌡️ Les températures maximales sont plus élevées sur l'Ouest et le Nord. Voir détails ci-dessous.



➡️ Marées Hautes / Marées Basses : DONNEES METEO FRANCE/SHOM



➡️



➡️ Lever du soleil : 06h32 le 25 -- Coucher du soleil : 17h59 le 24



🌡️ Températures prévues Températures maximales sous abri attendues dans les stations de Météo France et de MétéoR OI Stations Températures Maxi en degrés Celsius Gillot 28 La Bretagne (238m) 29 La Montagne/Brises 29 Le Port 30 Saint Paul 29 Grand Fond 30 Pointe 3 Bassins 31 Tan Rouge 26 Colimaçons 23 Étang Salé Les Hauts 24 Les Makes 23 Saint-Louis 30 Pierrefonds 28 Terre Rouge 29 Trois Mares, Tampon 26 Saint Joseph 27 Le Baril 26 Sainte Rose 26 Saint Benoit 27 Saint André 27 Volcan 17 Maïdo 18 Bourg Murât 19 Plaine des Palmistes 20 Cilaos 23 Mare à Vieille Place 22

Températures de la nuit sous abri dans les stations de Météo France. En légère hausse dans les hauts. 10° au Maïdo et 11 au volcan.

Les publications sont postées régulièrement et archivées sur Zinfos974Météo.

https://www.meteo974.re/

Firinga Le site ➡️

Pluies rapportées par les stations de Météo France au cours des dernières 24heures. Notez 71mm à Piton Sainte Rose dont 24 entre 4h et 7h.



Analyse de la situation de surface ce matin: Instabilité sur la zone au Nord des Iles Soeurs et proche des côtes malgaches.



Tendances générales pour le weekend. ➡️ Samedi: temps plus humide surtout l'après-midi : des averses modérées à localement soutenues sont possibles en priorité dans les hauts et sur les pentes de la moitié Sud.

🎏 Le vent bascule au Nord-Est et rentre donc sur la région de la Possession/Le Port et sur le Sud-Est de l'île avec des rafales modérées.



🌊 La mer est agitée sur l'Ouest et le Sud par la présence d'une faible houle de Sud-Ouest.



➡️ Dimanche: matinée plutôt lumineuse et plus chaude.

L'après-midi des averses localisées sont possibles dans l'intérieur et sur les pentes.

🎏 Le vent vient du Nord et souffle sur l'Ouest et l'Est de l'île. Les rafales restent faibles à modérées. Le Nord et le Sud sont des zones déventées.



🌊 La mer est agitée sur l'Ouest et le Sud par la présence d'une faible houle de Sud-Ouest. PATRICK HOAREAU Lu 328 fois







