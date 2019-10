A la Une ... Temps peu humide, dimanche pourrait être la plus belle journée du weekend

Graphique: à la faveur de l'ensoleillement du début d'après midi le thermomètre pourrait afficher 29° sous abri sur le littoral

Nord-Est.

Pour information: Météo France a relevé 2.6° au volcan et 4.5° au Maïdo entre 4 et 5heures ce matin.





PREVISIONS POUR LE VENDREDI 11 OCTOBRE





1: Sur l' Est et sur le Nord de l'île des nuages trainent accrochés localement aux reliefs mais les averses sont rares.



Le sommet du volcan est au soleil.



Dans le courant de la matinée les éclaircies dominent alternant toujours avec des séquences plus nuageuses.



Dans l'après midi les éclaircies sont majoritaires sur le littoral notamment sur les côtes Nord-Est. Toutefois le ciel des hauts a souvent un ton gris clair.



2: Sur l'Ouest et le Sud le grand beau temps est matinal malgré le transit de bancs de nuages élevés arrivés par l'Ouest.



Avant le déjeuner en revanche la couverture nuageuse péi s'épaissit dans les hauts de l'Ouest et du Sud lâchant quelques ondées isolées dans l'après midi sur les pentes de l'Ouest et éventuellement sur les hauteurs du Sud Sauvage.



Les nuages gagnent du terrain vers la côte dans les régions du Port, des plages de l'Ouest et celles du Sud.



En revanche les côtes Nord et Est sont les plus ensoleillées.



Le brouillard est remarqué au Mäido en début d'après midi.



Les sommets de notre île échappent au gris.



Les températures maximales sous abri varient de 17° au Maïdo à 30° à Grand Fond/Saint Gilles.



L'alizé flashe à 50/55km/h sur le Nord et peut rentrer vers la Possession en journée.



C'est sur le littoral du Sud Sauvage qu'il est le plus soutenu atteignant des vitesses de 60km/h.



Les brises dominent entre Saint Pierre et le Port en passant par les plages de l'Ouest.



La mer reste agitée à localement forte au vent notamment sur les rivages du Sud Sauvage. La houle d'alizé persiste sur les côtes Est et Nord.

Elle est peu agitée dans les lagons de l'Ouest. Notons que le filet de protection autorisant la baignade est installé aux Roches Noires.



Température du lagon: proche de 25°.



Marées Hautes/ Marées Basses : DONNES METEO FRANCE/SHOM

Lever du soleil : 05h50 le 11. (+1mn)

Coucher du soleil : 18h19 le 11.(+1mn)



La pression atmosphérique à 06h00 à Gillot : 1020.2 hectoPascals.



TEMPERATURES MAXIMALES SOUS ABRI ATTENDUES POUR LA JOURNEE DU VENDREDI 11 DANS LES STATIONS DE METEO FRANCE ET DE METEOR OI :



SAINT DENIS: Maximum de 28° Celsius



LE PORT : Maximum de 29° Celsius



GRAND FOND: Maximum de 30° Celsius



SALINE: Maximum de 29° Celsius



SAINT LOUIS: Maximum de 28° Celsius



SAINT PIERRE: Maximum de 27/28° Celsius



SAINT PHILIPPE : Maximum de 26/27° Celsius



SAINTE ROSE : Maximum de 26/27° Celsius



SAINT BENOIT: Maximum de 27/28° Celsius



SAINT ANDRE: Maximum de 28/29° Celsius



VOLCAN: Maximum de 18° Celsius



MAIDO: Maximum de 17° Celsius



BOURG MURAT: Maximum de 18/19° Celsius



PLAINE DES PALMISTES: Maximum de 18/19° Celsius



CILAOS: Maximum de 23/24° Celsius



SALAZIE: Maximum de 21° Celsius



PREVISIONS POUR LA NUIT DU 11 AU 12 OCTOBRE



Le littoral et les hauts de la moitié Est tout comme les pentes orientales du volcan sont exposés à des entrées maritimes qui provoquent des averses .



Ces averses peuvent temporairement déborder sur le Nord-Est jusqu'à Sainte Marie voire le chef-lieu en fin de nuit.



Ailleurs la nuit est calme avec un ciel peu nuageux à dégagé.



Les températures minimales dans les hauts affichent des valeurs comprises entre 4° et 10°

.

Sur le littoral elles voyagent entre 19° et 22°.



La mer reste agitée à localement forte sur les côtes Sud-Est.



TENDANCES POUR LE WEEKEND DES 12 ET 13 OCTOBRE



SAMEDI: zonage classique avec des entrées maritimes sur la moitié Est le matin et du soleil plus à l'Ouest.



Evolution diurne modérée dans l'intérieur et sur les pentes avec un ciel souvent nuageux l'après midi.



Des averses se déclenchent sur les pentes Ouest et Sud où les nuages avancent souvent jusqu'au littoral.



A l'inverse l'après midi est souvent plus lumineuse sur le Nord et l'Est.



L'alizé faiblit et reste surtout modérément sensible sur le Nord.



La mer reste agitée dans l'ensemble.



DIMANCHE: soleil plutôt souverain le matin même sur l'Est malgré quelques nuages qui traînent localement.



Les températures maximales sont en hausse notamment dans l'intérieur.



Les averses sont rares l'après midi.

Le vent est faible.



