A la Une .. Temps nuageux et localement venteux ce lundi avant l'agitation probable des prochains jours

Le rouge qui est la signature satellite des nuages actifs domine de plus en plus sur la zone avec de plus en plus d'activité à l'Ouest de la Réunion. Prévisions pour le lundi 20 Janvier

Le soleil réunionnais est annoncé vaincu pour la semaine.

Quelques petites pluies isolées. Le temps commence à se dégrader la nuit prochaine.



➡️ Au cours de la journée le ciel réunionnais évolue peu et les éclaircies sont rares et isolées peut-être un peu plus téméraires sur l'Ouest et le Sud .

De faibles averses isolées touchent le Nord ce matin et plus volontiers les hauts cet après-midi.



🎏 Le vent est sensible sur la région du Port mais il souffle en rafales pouvant atteindre 60km/h du Boucan à l'Étang Salé et sur le Nord-Est et l'Est de Saint André au Nord de Saint Philippe.

Le vent se lève aussi en cours de journée dans les hauts de l'Ouest.



🌊 La mer est peu agitée sur le Nord qui est déventé. Ailleurs elle s'agite sous l'effet du vent et reste faiblement houleuse sur le Sud sauvage et sur l'Est.



🌡️ Les températures maximales ne sont pas excessives mais la moiteur de l'air est perceptible. Voir détails ci-dessous.



➡️ Marées Hautes / Marées Basses : DONNEES METEO FRANCE/SHOM



➡️ Lever du soleil : 05h53 le 21 -- Coucher du soleil : 19h03 le 20



🧳 La pression atmosphérique à 07h00 à Gillot : 1008.6 hectoPascals. ➡️le ciel réunionnais évolue peu et les éclaircies sont rares et isolées peut-être un peu plus téméraires sur l'Ouest et le Sud .De faibles averses isolées touchent le Nord ce matin et plus volontiers les hauts cet après-midi.est sensible sur la région du Port mais il souffle en rafales pouvant atteindre 60km/h du Boucan à l'Étang Salé et sur le Nord-Est et l'Est de Saint André au Nord de Saint Philippe.Le vent se lève aussi en cours de journée dans les hauts de l'Ouest.🌊 La mer est peu agitée sur le Nord qui est déventé. Ailleurs elle s'agite sous l'effet du vent et reste faiblement houleuse sur le Sud sauvage et sur l'Est.ne sont pas excessives mais la moiteur de l'air est perceptible. Voir détails ci-dessous.➡️➡️05h53 le 21 --19h03 le 20🧳 La pression atmosphérique à 07h00 à Gillot : 1008.6

🌡️ Températures prévues Températures maximales sous abri attendues dans les stations de Météo France et de MeteoR OI Stations Températures Maxi en degrés Celsius Gillot 30 Le Port 30 Saint Paul 31 Grand Fond 31 Pointe 3 Bassins 31 Tan Rouge 25 Colimaçons 24 Les Makes 24 Saint-Louis 31 Pierrefonds 30 Saint Philippe 29 Sainte Rose 28 Saint Benoit 29 Saint André 30 Volcan 18 Maïdo 18 Bourg Murât 21 Plaine des Palmistes 22 Cilaos 25 Salazie 24

Précipitations des dernières 24heures à 7heures dans les stations de Météo France: rien de significatif pour le moment pour la saison.

Météo974

M974World

Zinfos974Météo

Analyse de la situation de surface: la zone suspecte 94S commence à s'organiser un peu loin au Nord-Est des Mascareignes mais c'est l'activité entre Mada et la Réunion qui va provoquer un temps agité et un risque de fortes pluies orageuses ces prochains jours sur la Réunion et Maurice.

PATRICK HOAREAU Lu 1907 fois







Dans la même rubrique : < > Contrôle des conduites addictives: Une mise en fourrière ce week-end Jean-Michel Fontaine: "À 11 contre 11 on aurait pu créer l'exploit"