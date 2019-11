Temps moins humide, on respire mieux vendredi et surtout samedi

➡️ Le bleu s'impose sur l'île enUne évolution diurne modérée se traduit par des développements nuageux sur les pentes du Nord et de l'Est en matinée.Les éclaircies résistent sur les pentes du Sud, au volcan et sur les sommets.➡️les averses sont plus probables sur le Nord et l'Est alors que les zones littorales Ouest et Sud ont de bonnes chances de conserver un ensoleillement d'un bon niveau.s'établit discrètement au secteur Sud en matinée. L'après-midi il est plus perceptible le long des plages de l'Ouest.🌊 La mer est agitée sur les côtes Sud et Sud-Ouest avec la présence d'une petite houle australe.Température du lagon: entre 26° et 27°.D'une manière générale les températures maximales sont en légère baisse par rapport aux jours précédents. Voir détails ci-dessous.➡️➡️05h29 le 29 --18h43 le 29🧳 La pression atmosphérique à 16h00 à Gillot :