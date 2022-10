Temps mitigé en ce jour de rentrée

La rentrée scolaire devrait se faire sous un ciel clément sur une bonne partie du département excepté dans la région de Saint-André ou quelques averses sporadiques apportent un peu d'humidité. Ces averses prennent la direction de Saint-Benoit et débordent vers Sainte-Marie jusqu'en milieu de matinée. Puis les éclaircies deviennent majoritaires dans ces régions.



L'après midi, la couverture nuageuse prend ses quartiers dans l'intérieur. Le vent étant peu prononcé en altitude, la plupart des hauteurs peuvent être concernées par de faibles averses, comme dans les hauts de l'Ouest, de Saint-Pierre, du Nord ou de Vincendo par exemple. Le littoral conserve un temps agréable ou soleil et nuages se partagent le ciel.



Les températures maximales varient de 26 à 29 °c en bord de mer et elles approchent les 15 °c au Maido et au Pas de Bellecombe-Jacob.



Le vent de Nord-Est est présent essentiellement dans le secteur du Port et de la Possession et dans une moindre mesure vers Saint-Philippe, avec des rafales d'une cinquantaine de km/h. Sur les plages de l'Ouest, un vent de Nord se met en place avec des rafales de 30 à 40 km/h. Partout ailleurs, il est faible.



La mer est peu agitée à localement agitée. La houle d'est-sud-est voisine de 1 mètre déferle sur les côtes Sud-Est et Est.