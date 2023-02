Temps mitigé ce vendredi

Après une matinée agréable et assez ensoleillée, les développements nuageux se mettent timidement en place le long des remparts avant la mi-journée.



Cet après-midi, le ciel devient assez nuageux dans l'intérieur des terres avec quelques averses de saison qui se développent ici ou là. Au fil des heures, ces averses débordent en direction du littoral Ouest et Nord-Ouest sans grande prétention. En revanche, le soleil reste bel et bien présent sous forme de larges éclaircies sur les littoraux Nord, Est et Sud.



En fin de journée, les averses s'estompent peu à peu. Le vent de secteur Nord-Est est modéré sur la région du Port et vers la pointe de la Table avec des rafales de 60km/h. Sur le chef lieu et le Sud Sauvage, les rafales de secteur Est avoisinent également les 60 km/h. La mer est agitée avec une houle d'alizé voisine de 2 mètres.