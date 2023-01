Temps mitigé ce samedi

Au lever du jour, le temps est bien ensoleillé à l'Ouest d'une ligne "La Possession/ Saint-Philippe". Ailleurs, le ciel est plus encombré avec encore quelques faibles précipitations possibles. Au fil des heures, alors que le temps redevient sec dans l'Est et plus lumineux notamment sur la bande littorale, les habituels nuages de pente prennent l'assaut et le temps s'ennuage aussi sur les pentes de l'Ouest. Les cirques et le volcan restent néanmoins dans de franches éclaircies jusqu'à la mi-journée.



L'après-midi, l'ennuagement se poursuit dans l'intérieur et le gris devient prédominant jusqu'en fin de journée. Des averses faibles se déclenchent alors ici ou là sur le relief. Des débordements s'opèrent en direction du Nord-Ouest avant la fin d'après-midi et peuvent aussi s'accompagner de faibles pluies, notamment entre Saint-Paul et le chef-lieu.



Les températures maximales sont comprises entre 29 et 32°C sur le littoral, 28°C sont attendus dans Cilaos et 18 à 20°C au Maïdo ou au Pas de Bellecombe-Jacob.



Le vent de secteur Est est modéré avec des rafales proches de 50 km/h sur la côte Nord et 60 km/h dans le Sud.



La mer est peu agitée de la Pointe au Sel à Saint-Denis et agitée ailleurs avec une petite houle de secteur Est voisine de 1 mètre 50.