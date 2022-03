Temps mitigé ce mardi

Le bulletin de Météo France Réunion :



L'alizé reste faible à modéré.



La matinée débute par un temps mitigé sur la façade Est et sur le Sud-sauvage où les éclaircies alternent avec des passages nuageux, porteurs d'averses. Plus on se déplace vers l'Ouest, plus les périodes ensoleillées sont prédominantes, comme sur les plages de Saint Gilles par exemple. Dans un environnement humide et potentiellement instable, l'évolution diurne se met en place au fil des heures et les premières averses sont observées dans l'intérieur avant la mi-journée.



L'après midi, le ciel reste bien chargé sur le relief, avec des averses de bonne intensité qui intéressent la plupart des Hauts. Un coup de tonnerre peut même se faire entendre, sur la région du Tampon notamment.

Le littoral Est retrouve un temps plus clément. A l'opposé, des pluies sont attendues sur le littoral Ouest, comme sur la région de Saint Paul. Des nuages sur Saint-Pierre mais peu ou pas de pluie.



Le vent de secteur Est est présent sur les côtes Nord et Sud. Les rafales atteignent 50 km/h sur Saint-Joseph et 40 km/h sur Sainte-Marie. Les brises prédominent sur les plages de l'Ouest et vers Saint-Pierre.



La mer est peu agitée agitée au vent . La houle d'alizé voisine de 2 mètres 30 déferle le long des côtes Sud et Sud-Est.