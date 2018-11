A la Une .. Temps maussade ce jeudi, retour d'un temps plus classique samedi

2018 NOV 15 09h Mascareignes. Bonjour les Iles! 😜 😍 🐾



La zone d'instabilité se trouve ce matin principalement entre la Réunion et Tromelin. Elle va influencer le temps aujourd'hui sur la Réunion.



Cette nuit la région de Sainte Rose en particulier a enregistré des précipitations et la station de Météo France rapporte à 8h 148.3mm en 24h alors que celle du Baril affiche 72.8mm. Toujours pas de pluie rapportée sur la cÎte ouest pour le moment.

Cela pourrait Ă©voluer aujourd'hui. Il faut s'attendre Ă un temps maussade.



Ce matin des averses localement modérées affectent la moitié est et le nord par débordement. Sur les plages de l'ouest le temps est nettement plus clément ce matin.

Ce matin il fait déjà chaud sur l'ouest de l'ßle abrité en grande partie du vent et ou il fait sec avec pratiquement 28°c à la Saline à 8h quand il ne fait que 21°5c à Piton Sainte Rose en passant par 23°5c à Gillot.



Avec la pluie et le vent(rafales 60/70km/h aux endroits exposés) la chaleur est en retrait sensible sur le nord et l'est de la Réunion.



Dans l'aprĂšs midi les averses affectent davantage l'intĂ©rieur et le sud de l'Ăźle. Elle peuvent ĂȘtre localement fortes et accompagnĂ©es d'orages.

Prudence donc aux abords des ravines et des radiers.

On note toujours une houle de 1.7m sur les cĂŽtes sud.



Samedi retour d'un temps plus classique avec davantage d'éclaircies le matin et une évolution diurne plus ou moins marquée avec quelques averses l'aprÚs midi.



MAURICE reste juste en marge de la zone d'instabilité. Une petite bande devrait toucher l'ßle dans la journée.

Les averses devraient ĂȘtre plus frĂ©quentes sur l'est, le sud et le plateau central.

Des poches de brouillard sont à attendre dans les régions de Grand Bassin et Curepipe.



Ce matin on trouve les Ă©claircies les plus durables sur le nord de l'Ăźle.

Le risque orageux est faible pour Maurice aujourd'hui.



Voila pour ce petit survol. A plus tard dans la journĂ©e. 😎

Soyez prudents sur les routes. 🚘 🚔 đŸ›”

Cheers,

Patrick Hoareau.

