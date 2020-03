Météo Temps instable, risque orageux cet après-midi et en soirée

Le risque orageux est plus marqué cet après-midi et en soirée sur la moitié Nord de la Réunion. Prévisions pour le mercredi 04 Mars Risque orageux cet après-midi et ce soir. La moitié Nord est plus exposée.



➡️ En début de matinée: un répit est observé sur la moitié Sud après les averses modérées temporairement soutenues observées hier en début de soirée et au cours de la nuit ( voir graphique plus bas).

Quelques ondées persistent encore de façon isolée mais les éclaircies ont encore l'avantage ce matin sur le littoral notamment sur l'Ouest. Le point de vue est bon au Maïdo en revanche le ciel est souvent bouché au volcan.



En cours de matinée le gris redevient dominant dans les hauts et sur les pentes. Le nuages gagnent en épaisseur. Des averses se déclenchent localement.



➡️ Cet après-midi et en début de soirée le risque pluvieux est important pour l'intérieur et les hauts et par débordement pour le littoral. Les précipitations peuvent être orageuses.

Le risque de précipitations orageuses est plus important sur la moitié Nord de l'île entre Saint Paul et Saint Benoît en passant par la la route en Corniche. Le littoral et les pentes sont exposés.



🎏 Le vent de Sud passe la vitesse supérieure par rapport à hier. Les rafales sont bien ressenties sur les faces Est et Ouest de l'île avec des pointes pouvant flasher à 60km/h et même plus vers Sainte Rose. Dès ce matin un petit vent de Sud est présent sur les plages de l'Ouest. Il se renforce en matinée.



🌊 La mer est agitée au vent. La houle de Sud-Ouest de 1m50 persiste sur les côtes Ouest et Sud.

La température du lagon est voisine de 28° à 29°.



🌡️ Les températures maximales sont proches ou légèrement supérieures aux normales . Voir détails ci-dessous.



➡️ Marées Hautes / Marées Basses : DONNEES METEO FRANCE/SHOM



➡️ Lever du soleil : 06h16 le 05 -- Coucher du soleil : 18h42 le 04



🧳 La pression atmosphérique à 06h00 à Gillot : 1008.6 hectoPascals. ➡️un répit est observé sur la moitié Sud après les averses modérées temporairement soutenues observées hier en début de soirée et au cours de la nuit ( voir graphique plus bas).Quelques ondées persistent encore de façon isolée mais les éclaircies ont encore l'avantage ce matin sur le littoral notamment sur l'Ouest. Le point de vue est bon au Maïdo en revanche le ciel est souvent bouché au volcan.le gris redevient dominant dans les hauts et sur les pentes. Le nuages gagnent en épaisseur. Des averses se déclenchent localement.➡️le risque pluvieux est important pour l'intérieur et les hauts et par débordement pour le littoral. Les précipitations peuvent être orageuses.Le risque de précipitations orageuses est plus important sur la moitié Nord de l'île entre Saint Paul et Saint Benoît en passant par la la route en Corniche. Le littoral et les pentes sont exposés.de Sud passe la vitesse supérieure par rapport à hier. Les rafales sont bien ressenties sur les faces Est et Ouest de l'île avec des pointes pouvant flasher à 60km/h et même plus vers Sainte Rose. Dès ce matin un petit vent de Sud est présent sur les plages de l'Ouest. Il se renforce en matinée.est agitée au vent. La houle de Sud-Ouest de 1m50 persiste sur les côtes Ouest et Sud.La température du lagon est voisine de 28° à 29°.sont proches ou légèrement supérieures aux normales . Voir détails ci-dessous.➡️➡️06h16 le 05 --18h42 le 04🧳 La pression atmosphérique à 06h00 à Gillot : 1008.6 🌡️ Températures prévues Températures maximales sous abri attendues dans les stations de Météo France et de MeteoR OI Stations Températures Maxi en degrés Celsius Gillot 31 Le Port 31/32 Saint Paul 32 Grand Fond 32 Pointe 3 Bassins 32 Tan Rouge 26 Colimaçons 26 Les Makes 26 Saint-Louis 32 Pierrefonds 30/31 Saint Philippe 30 Sainte Rose 30/31 Saint Benoit 31 Saint André 31 Volcan 20 Maïdo 19 Bourg Murât 23 Plaine des Palmistes 24 Cilaos 26 Salazie 26

5heures: cumuls de pluie en 24h: en fin d'après-midi de mardi et en soirée des averses parfois soutenues ont touché le Sud et l'Ouest de l'île notamment à Cilaos. D'autres passages pluvieux ont intéressé le Sud en cours de nuit suivante. Les publications sont postées régulièrement et archivées sur Zinfos974Météo.

https://www.meteo974.re/

Firinga Le site ➡️

Analyse de la situation de surface ce matin: la zone de convergence(ZCIT) est assez active loin au Nord des Mascareignes. La zone de basses pressions 91S est toujours présente juste au Nord des Iles Soeurs. L'anticyclone arrive par le Sud de la zone. Le vent se renforce.

PATRICK HOAREAU Lu 141 fois







Dans la même rubrique : < > Mercredi: temps instable et lourd avec des averses localement modérées à fortes l'après-midi [Météo France/JTWC] La zone de basses pressions au Nord de Maurice reste désorganisée, faible potentiel d'intensification