Météo Temps humide sur une grande partie de l'Est

Le ciel est bien nuageux sur une bonne partie de l'Est de l’île ce jeudi matin. Selon les prévisions de Météo France, des averses seront fréquentes dans la matinée avant de s'atténuer dans l'après-midi. Ailleurs, le temps restera variable. Le bulletin complet : Par NP - Publié le Vendredi 16 Septembre 2022 à 06:34

Au lever du jour, temps gris et humide sur une grande partie Est du département, approximativement du Sud Sauvage à Sainte-Marie en passant par Salazie , les Plaines et le Volcan. Sur ces régions, pluies et averses sont fréquentes avec des débordements jusqu'à Saint-Denis et vers Saint-Pierre. Plus à l'Ouest, quelques débordements nuageux sont attendus mais sans pluie significative.



L'après-midi, ce temps maussade sous un ciel couvert et humide perdure sur l'Est même si les pluies s'atténuent alors que les éclaircies s'amenuisent sur l'Ouest avec tout au plus de petites ondées éparses sous la couverture nuageuse.



Au volcan, temps gris, frais, humide et venteux tout au long de ce vendredi.

Avec cette grisaille persistante, le fond de l'air reste frais dans l'intérieur.



Le vent reste assez fort à fort sur le nord et le sud, il souffle en rafales entre Saint Joseph et la Pointe au Sel avec des pointes voisines de 70 km/h, le long de la côte Nord, il faut compter sur 60 km/h. Ce vent est également assez fort sur les crêtes et sommets exposés avec par exemple des rafales de 50 à 60 sur la plaine des Cafres et 70 km/h sur les pentes et sommet du Volcan. Le vent reste faible sur les plages de l'ouest.



La mer est agitée mais forte de la Pointe au Sel au Sud Sauvage.



Houle de Sud-Sud-Ouest et houle d'alizé entre 1 mètre 50 et 2 mètres.