Météo Temps frais et belles éclaircies

Le bleu prédomine ce mardi notamment sur les plus hauts sommets. Les températures restent fraiches avec un vent modéré d'Ouest à Sud-Ouest attendu, prévoit Météo France Réunion dans son bulletin du jour : Par NP - Publié le Mardi 27 Juin 2023 à 06:00

La journée débute sous un ciel bien dégagé et un soleil généreux sur le département. En effet, de larges périodes ensoleillées sont observées sur le littoral, sur les plaines et dans les cirques. Au fil des heures, les premiers nuages se développent le long des versants montagneux sans altérer l'impression de beau temps et laissant les hauts sommets dégagés. L'après midi, poursuite d'un temps agréable sur le littoral où quelques nuages inoffensifs viennent se promener ainsi qu'une couverture nuageuse peu marquée dans l'intérieur.



Une petite dégradation du temps est attendue en soirée et durant la nuit suivante avec l'arrivée d'un front froid peu actif apportant quelques averses sur les régions du Sud-Ouest et du Sud.



Les températures maximales atteignent en journée les 24 à 26°C sur le littoral, 11 à 13°C au Maïdo ou au Volcan et 16 à 18°C dans les cirques.



Le vent est faible en matinée, il s'oriente au secteur Sud-Ouest en mi-journée avec des rafales de 40 à 45 km/h sur Saint Paul et le Port ainsi que vers Saint Philippe. Il souffle de secteur Ouest sur Saint Denis avec des rafales de 40 km/h. Les brises prédominent sur Saint André ou Saint Benoît.



La mer est agitée dans l'Ouest, le Sud et le Sud-Est au déferlement d'une houle de secteur Sud comprise entre 2 mètres et 2 mètres 50.