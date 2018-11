Temps dégradé sur la motié est de la Réunion

Les averses qui sont accompagnées de coups de tonnerre(ça gronde à Saint Marie en ce moment même) sont par principe plus ou moins isolées et donc inégalement réparties sans mentionner le fait queles littoraux ouest et sud demeurent en grande partie épargnés par les averses.Il n'en reste pas moins que le risque de fortes averses orageuses persiste pour ces prochaines heures.Il pourrait même augmenter en fin d'après midi et la nuit prochaine notamment sur une large moitié est et les hauteurs associées.Il faut donc redoubler de prudence au niveau des ravines et autres radiers et sur les routes au sens large.Je referai un point ce soir.Cheers,PH.