Temps d'enfant

Fruit d’une relation partagée

L’enfant, joyau des parents

Est l’être le plus important

D’une source de vie engagée



Quand le rideau se lève sans feintes

Sur les moments de son enfance

Sous les projecteurs se lancent

Comme le début d’une danse

Des souvenirs et des désirs

Des degrés de joies intenses

Libres et gardés avec empreintes



Il y trouve le bonheur

Elle s’enivre de chaque instant

Au sein d’un foyer aimant

En laissant passer les heures

Et en profitant du temps

Avec son père, avec sa mère



Un enfant apporte une raison

Remplit les albums photos

Anime les murs d’une maison

Laisse ses signes dans une vidéo

Qui rendent le cœur gros

Et font perler au coin des yeux

Des gouttes d’eau salées

Pour des moments délicieux

Enfouis dans un album d’images

Contant une belle histoire, gardée en mémoire



Sans détours et avec malice

Elle nous fait rire pour nous attendrir

Il nous câline pour nous adoucir

Clame l’innocence des âges

Dans le rôle d’acteur et d’actrice



À vous, enfants de cette île

Je voudrais à ma manière

Juste comme une mère

Avant peut-être des pleurs

De déception ou d’émotion

De désarroi ou de joie

De douleur ou de vainqueur

Vous souhaiter dans une vie tranquille

Le meilleur

Des rires de couleur

Du bonheur au cœur

De l’amour…pour toujours !



Pour la journée internationale des droits de l’enfant – En collaboration avec l’association Grandi Ansanm, événement organisé à La Raffinerie de Savanna Saint-Paul le samedi 19/11/2022



Texte : Kayam

Dessins : Emilie M’NEMOSYME