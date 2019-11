A la Une ... Temps clément dans l'ensemble samedi, dimanche et lundi

2019 NOVEMBRE 08 17h45 REUNION



Image : l'océan indien capturé à 13h par le satellite chinois Fy2H. Temps calme sur les Mascareignes alors que sur le Nord de notre océan sur le Golfe du Bengale on suit le cyclone tropical Bulbul qui est né le 28 Octobre à l'Ouest des Philippines. AB/PH



PREVISIONS POUR LA NUIT DU 8 AU 9 NOVEMBRE



Les nuages laissent la place aux étoiles sur une large moitié Ouest.



Sur le littoral Est entre Saint Philippe et Sainte Suzanne des nuages transitent . Ils s'installent sur les pentes.



Quelques averses se déclenchent pouvant se frayer un chemin vers les hauts de Sainte Marie.



PREVISIONS POUR LE SAMEDI 09 NOVEMBRE



Le vent s'oriente au Nord-Est. Thermomètre d'été. Un peu de vent sur les plages de l'Ouest.



Samedi matin le ciel des régions Est est plus hétérogène: nuages et éclaircies se contrarient avec quelques averses possibles.



A l'opposé le soleil s'affirme sans contestation ailleurs.



Dans le courant de la matinée des nuages se développent sur les reliefs de l'Est en particulier. La couche nuageuse n'est pas compacte et le soleil la traverse de façon intermittente.



Malgré tout en fin de matinée le gris domine dans l'intérieur. Quelques gouttes sont possibles.

Les plus hauts sommets conservent un temps agréable.



L'après-midi à l'opposé de ces derniers jours Saint Pierre, Saint Leu voire Saint Gilles se retrouvent sur la trajectoire des avancées nuageuses qui contrarient l'ensoleillement.

Des averses sont possibles sur les pentes du Sud Sauvage avec quelques débordements vers Saint Joseph éventuellement.



Le thermomètre affiche 30/31° à Saint Gilles, 28/29° à Saint Denis , 25° à Cilaos, 19 à 20° au volcan. Voir détails ci-dessous.



Le vent de Nord-Est se lève en matinée sur le Port et au large de la Possession.

Il avance jusqu'aux plages de l'Ouest en prenant une composante Nord. Les rafales affichent des vitesse limitées inférieures à 50km/h.



Il répond présent aussi au Nord de Saint Philippe et vers la Plaine des Cafres.



Une petite houle d'alizé agite un peu la mer sur les côtes Est et Nord. Le vent remue un peu l'océan au large des côtes Ouest et Nord-Ouest.

Un résidu de houle australe persiste sur les côtes Sud.



Température du lagon: proche de 26°.



Marées Hautes/ Marées Basses : DONNEES METEO FRANCE/SHOM

Lever du soleil : 05h33 le 09.

Coucher du soleil : 18h31 le 09.



La pression atmosphérique à 17h00 à Gillot : 1019.0 hectoPascals.



TEMPERATURES MAXIMALES SOUS ABRI ATTENDUES POUR LA JOURNEE DU SAMEDI 09 DANS LES STATIONS DE METEO FRANCE ET DE METEOR OI :



SAINT DENIS: Maximum de 28/29° Celsius



LE PORT : Maximum de 29/30° Celsius



GRAND FOND: Maximum de 31° Celsius



SALINE: Maximum de 30/31° Celsius



SAINT LOUIS: Maximum de 30° Celsius



SAINT PIERRE: Maximum de 29° Celsius



SAINT PHILIPPE : Maximum de 27/28° Celsius



SAINTE ROSE : Maximum de 27/28° Celsius



SAINT BENOIT: Maximum de 28° Celsius



SAINT ANDRE: Maximum de 29° Celsius



VOLCAN: Maximum de 19° Celsius



MAIDO: Maximum de 17° Celsius



BOURG MURAT: Maximum de 21/22° Celsius



PLAINE DES PALMISTES: Maximum de 20/21° Celsius



CILAOS: Maximum de 25/26° Celsius



SALAZIE: Maximum de 23/24° Celsius



TENDANCES POUR LE DIMANCHE 10 NOVEMBRE



Temps clément et plutôt chaud.



En matinée les nuages bourgeonnent sur les pentes orientales.



Les nuages culminent à 2000/2200m. En dessous quelques averses sont possibles dans les hauts en fin de matinée dans l'après midi.



Cilaos et Mafate conservent un temps clément.



Dans le courant de l'après-midi la couverture nuageuse péi s'étire vers la côte.



Un vent de Nord-Est est peu remarquable. Un peu plus véloce vers le Port et au Nord de Saint Philippe.



La mer est favorable.



