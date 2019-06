A la Une .. Temps classique d'alizé mais attention au vent qui se renforce surtout demain et vendredi Moins de 2° ce matin au Maïdo

https://www.meteo974.re/

https://www.meteo974.re/M974World_r7.html





2019 JUIN 19 05H45 REUNION



Bonjour la Réunion!



Graphique: simulation du modèle Arome pour Jeudi après midi qui montre un alizé vigoureux avec des rafales de 80km/h voire un peu plus dans le voisinage immédiat des Iles Soeurs. METEO FRANCE



REMARQUES GENERALES:

1: fraîcheur dans les hauts tôt ce matin. Quelques exemples:

Au petit matin Météo France relève 1.5° au Maïdo, 3.5° à Bellecombe, 6.5° à Bourg Murât , 7.7° à Cilaos, 8.0° à la Nouvelle, 8.3° à Petite France, 9.4° à Grand Coude, 9.6° à la PD Palmistes .

MétéoR Océan Indien a relevé 3.4° à l'Éco-Gite des Tamarins/3Bassins et 5.9° à Notre Dame de la Paix.



2: ce matin le ciel épouse le même découpage qu'hier à peu de choses près. Les nuages et les averses sont actuellement moins nombreux sur les régions Est qu'hier matin.

En revanche des wagons de nuages poussés par les vents continueront à toucher le littoral allant de Saint Joseph à Sainte Marie en passant par Saint Benoît et les hauts associés au cours de la journée. Ils donneront de faibles averses et laisseront la place à des éclaircies probablement plus larges et plus durables qu'hier.

Temps variable au sommet du volcan ou éclaircies et plages nuageuses alternent avec un crachin voire une averse de temps à autre.

Ciel souvent chargé sur les pentes Est et Sud du volcan cependant.



Sur le reste de l'île la journée débute au soleil qui petit à petit atténue la fraîcheur matinale.



3: l'alizé est bien sensible en matinée sur les côtes Sud et Sud-Ouest ainsi que sur le Nord et le Nord-Est. Les rafales peuvent atteindre voire dépasser localement 60km/h.

Le vent rythme aussi la journée du côté du volcan, des plaines et sur les crêtes.

L'après midi il souffle au large de l'Hermitage et de la Saline. Mais sur les plages les brises dominent ainsi que vers la Possession et le Port abrités par le relief.



La haute mer reste houleuse avec des vagues de l'ordre de 2m voire 2m50.



Température du lagon: autour de 25° celsius



4: cet après midi ennuagement classique dans l'intérieur et sur les pentes.

Les régions littorales notamment celles ventées bénéficient a priori des plus belles éclaircies .

Petit bémol pour les régions Est notamment au volcan et vers Sainte Rose/Saint Benoît/Saint André qui ne sont pas à l'abri d'entrées maritimes en fin d'après midi avec un risque d'averses.



5: ce soir le ciel se dégage et les températures baissent rapidement dans les hauts.

Les régions Est voire Nord restent potentiellement exposées aux passages nuageux parfois pluvieux en soirée et en première partie de nuit.



Jeudi: l'alizé passe une vitesse supérieure avec des rafales pouvant localement atteindre 80km/h.



TEMPERATURES MAXIMALES ATTENDUES POUR LA JOURNEE DANS LES STATIONS DE METEO FRANCE:



SAINT DENIS: Maximum de 26° celsius



LE PORT : Maximum de 27/28° celsius



SAINT GILLES: Maximum de 28° celsius



SAINT LOUIS: Maximum de 26° celsius



SAINT PIERRE: Maximum de 26° celsius



SAINT PHILIPPE : Maximum de 24° celsius



SAINTE ROSE : Maximum de 24/25° celsius



SAINT BENOIT: Maximum de 26° celsius



SAINT ANDRE: Maximum de 26° celsius



VOLCAN: Maximum de 13/14° celsius



MAIDO: Maximum de 14° celsius



BOURG MURAT: Maximum de 17/18° celsius



PLAINE DES PALMISTES: Maximum de 20° celsius



CILAOS: Maximum de 21° celsius



SALAZIE: Maximum de 20/21° celsius



Je vous souhaite une excellente journée!



Cheers,

PATRICK HOAREAU





