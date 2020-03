A la Une ... Temps chaud, le risque pluvieux reste faible l'après-midi

Animation satellite(8h) centrée sur la Réunion. Quelques nuages s'attardent sur la côte Nord-Est d'autres remontent du large sur la côte Sud. Grand beau temps dans l'intérieur. Temps sec et chaud.



➡️ En début de matinée: des nuages trainent sur le littoral Nord-Est alors que d'autres arrivent du large entre l'Étang Salé et Saint Philippe en passant par Saint Pierre. Mais ils ne sont pas actifs et le soleil devrait sortir rapidement vainqueur.

Il fait beau ailleurs comme au volcan, dans les Plaines et au Maïdo.

La chaleur s'installe rapidement en matinée notamment sur le Nord et l'Ouest.



➡️ Cet après-midi quelques ondées sont possibles dans les hauts de Sainte Rose ou encore vers les Plaines mais elles sont peu significatives. Ailleurs dans les hauts le risque pluvieux est faible et très isolé.

De belle éclaircies résistent souvent sur le littoral.



🎏 Le vent qui vient du Sud aère les plages, remonte jusque la Possession puis en tournant à l'Ouest se manifeste aussi sur le front de mer de Saint Denis en fin de matinée. On observe du vent aussi vers Saint Philippe. Les rafales peuvent approcher localement 50 à 60km/h.



🌊 La mer devient agitée sur les côtes Ouest et Sud car une houle de Sud-Ouest s'installe pour approcher 2m50 d'ici ce soir.

La température du lagon est voisine de 28°.



➡️ La tendance sèche et ensoleillée se maintient vendredi et samedi De petites poches de fraîcheur sont observées dans les hauts la nuit.



🌡️ Les températures maximales sont supérieures aux normales de saison dans l'intérieur et localement sur le littoral de la moitié Nord . Voir détails ci-dessous.



➡️ Marées Hautes / Marées Basses : DONNEES METEO FRANCE/SHOM



➡️ Lever du soleil : 06h21 le 20 -- Coucher du soleil : 18h29 le 19



🌡️ Températures prévues Températures maximales sous abri attendues dans les stations de Météo France et de MeteoR OI Stations Températures Maxi en degrés Celsius Gillot 31/32 Le Port 32 Saint Paul 31 Grand Fond 31 Pointe 3 Bassins 31 Tan Rouge 28 Colimaçons 26 Les Makes 27 Saint-Louis 31 Pierrefonds 30 Saint Philippe 29 Sainte Rose 30 Saint Benoit 31 Saint André 31/32 Volcan 22 Maïdo 20 Bourg Murât 23 Plaine des Palmistes 25 Cilaos 26/27 Salazie 26

5 heures: températures sous abri rapportées par les stations de Météo France. Un petit 10° à Bourg Murât.



7h: cumuls de pluie des dernières 24heures rapportées par les stations de Météo France: temps sec!



Analyse de la situtation de surface ce matin. Les Mascareignes sont dans une zone de temps calme.



Quelques ondées peu significatives sont possibles cet après-midi.

