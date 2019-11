Temps chaud, humide dans les hauts l'après-midi

➡️le début de matinée est généralement ensoleillé. Mais les nuages sont prompts à se mettre en position sur les pentes et à gonfler.En fin de matinée la couverture nuageuse domine dans les hauts et peut lâcher déjà quelques averses dans l'intérieur.➡️un temps humide prévaut dans les hauts. Quelques bons grains sur la tôle ne sont pas exclus. Les zones privilégiés apparaissent être les plaines, la région du volcan, les hauts du Sud sauvage mais aussi Colimaçons et les hauteurs du Sud-Ouest.Sur les zones littorales le ciel s'assombrit car les nuages des hauts avancent souvent jusqu'à l'océan. Le bleu peut résister un peu plus longtemps sur la côte Nord-Est.aèrent à peine restant faibles dans tous les secteurs.est peu agitée. Température du lagon: proche de 26°.D'une manière générale les températures dépassent les valeurs attendues pour un mois de Novembre. Voir détails ci-dessous.➡️➡️05h30 le 20 --18h38 le 20🧳 La pression atmosphérique à 16h00 à Gillot :