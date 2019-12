Temps chaud et sec, zone sous surveillance cyclonique loin au Nord des Mascareignes

➡️quelques nuages furtifs voyagent dans le ciel vers Sainte Rose.Dans le même temps le soleil matinal inonde l'île. Les thermomètres affichent rapidement les valeurs estivales après 7heures.➡️le gris reste plutôt pâle sur les pentes et dans les hauts. D'ailleurs les éclaircies résistent bien à Cilaos et à Mafate alors que le site du volcan est magnifié par le soleil et une belle douceur.Les littoraux Nord et Sud sont bien ensoleillés. Les précipitations sont rares sur notre caillou.aère bien entre Sainte Marie et la Grande Chaloupe et entre Saint Philippe et Pierrefonds. Les rafales s'autorisent quelques pointes entre 50 et 60km/h.🌊 La mer s'agite en journée sous l'effet du vent. Température du lagon: entre 27° et 28°.Les températures maximales sont majoritairement supérieures aux normales. Voir détails ci-dessous.➡️➡️05h30 le 04 --18h46 le 03🧳 La pression atmosphérique à 06h00 à Gillot :