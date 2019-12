Temps chaud et sec sur la Réunion loin de l'activité cyclonique

➡️le soleil matinal est majoritaire sur l'île malgré un arc de nuages qui efface temporairement le bleu du Sud--Est au Nord-Est en passant par Sainte Rose .En cours de matinée les nuages commencent à s'agréger aux pentes.➡️la couverture nuageuse péi fait illusion. Son épaisseur est modeste et même si elle fait mine de s'étendre vers la côte Ouest elle ne mouille pas grand monde.Elle laisse d'ailleurs au soleil une place de choix au volcan et sur les sommets de plus de 1800m.aère bien entre Sainte Marie et la Grande Chaloupe et entre Saint Philippe et Pierrefonds. Les rafales s'autorisent quelques pointes entre 50 et 60km/h.Dans le courant de la matinée un vent modéré peut rentrer vers la Possession et le Port.🌊 La mer s'agite en journée sous l'effet du vent. Température du lagon: proche de 27°.Les températures maximales sont légèrement supérieures aux normales. Voir détails ci-dessous.➡️➡️05h30 le 05 --18h46 le 04🧳 La pression atmosphérique à 07h00 à Gillot :