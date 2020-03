A la Une ... Temps chaud et humide possiblement orageux, tendances pour mercredi et jeudi

Mardi après-midi les averses estivales seront probablement appréciées en raison du temps lourd. Prévisions pour la nuit du 30 au 31 Mars



Risque d'averses localement orageuses.



➡️ Des averses localement orageuses sont possibles sur les régions Est et Nord.

Sur le Sud et l'Ouest le risque pluvieux et orageux est plus faible et devrait rester en mer mais il ne peut pas être exclu.



🎏 Le vent est généralement faible.



🌊 La mer est agitée sur les rivages Est et Sud avec le maintien de la houle générée par l'alizé.



🌡️ Les températures minimales sont douces et supérieures aux normales.



Prévisions pour la journée du mardi 31 Mars



Après-midi humide dans les hauts.



➡️ En début de matinée: sur l'Est et le Nord persistent encore quelques averses avant que des éclaircies ne se multiplient sur le littoral.

Sur les régions Ouest et Sud les éclaircies sont plus larges dès le début de la matinée.



En cours de matinée la masse d'air chaude favorise le développent des nuages sur les pentes et dans l'intérieur. Des averses sont observées localement dès la fin de la matinée.



➡️ L'après-midi des averses d'intensité modérée sont susceptibles de toucher tous les reliefs et l'intérieur.

Elles peuvent localement déborder vers la côte surtout a priori sur la moitié Sud.



🎏 Le vent de Nord-Est est surtout ressenti sur le Nord-Ouest entre la Possession et Saint Paul flashant autour de 50km/h en rafales.



🌊 La mer reste agitée de Saint Jo à Champ Borne en passant par Sainte Rose. La houle d'alizé résiste à une hauteur de 2m.

La température du lagon est voisine de 28° .



🌡️ Les températures maximales sont souvent supérieures aux normales sur le littoral comme dans l'intérieur . Voir détails ci-dessous.



➡️ Marées Hautes / Marées Basses : DONNEES METEO FRANCE/SHOM



➡️ Lever du soleil : 06h25 le31 -- Coucher du soleil : 18h18 le 31



🧳 La pression atmosphérique à 18h00 à Gillot : 1008.4 hectoPascals.

🌡️ Températures prévues Températures maximales sous abri attendues dans les stations de Météo France et de MeteoR OI Stations Températures Maxi en degrés Celsius Gillot 31 Le Port 32 Saint Paul 31 Grand Fond 32 Pointe 3 Bassins 32 Tan Rouge 27/28 Colimaçons 25 Les Makes 25/26 Saint-Louis 31 Pierrefonds 31 Saint Joseph 32 Saint Philippe 30 Sainte Rose 31 Saint Benoit 31/32 Saint André 31 Volcan 20 Maïdo 20 Bourg Murât 23 Plaine des Palmistes 24 Cilaos 27/28 Mare à Vieille Place 27

18h: pluies de l'après-midi( 15/18h) relevées dans les stations de Météo France.



Températures relevées sous abri à midi dans les stations de Météo France: la chaleur est vite montée et avant 10heures Saint Benoît rapportait 32°. Saint Joseph(MétéoR OI) a aussi rapporté 32° comme le Port et Gillot. A la Saline Météo France a enregistré 33°. A noter aussi les 28° de Cilaos ce qui est nettement au dessus de la normale.



Analyse de la situation de surface cet après-midi. Le flux de Nord-Est chaud et potentiellement instable converge vers la zone de basses pressions au Sud-Est de Mada.



Lundi à 18h30: orages détectés au cours de la dernière heure.

Tendances générales pour le mercredi 1ier Avril et le Jeudi 2 Avril. Mercredi: le temps reste lourd et humide l'après-midi avec des averses dans les hauts et l'intérieur.



Jeudi: le vent a tourné au Sud et se manifeste sur les faces Ouest et Est de l'île. Le temps est plus sec. Quelques averses sur les pentes du Nord l'après-midi.

Les températures minimales sont en baisse la nuit suivante.







