Temps chaud, du vent et de la houle sur les plages

➡️le soleil matinal ne fait aucun jaloux malgré quelques bancs de nuages élevés qui dessinent votre ciel par places.Des nuages commencent à se concentrer sur les pentes en mi-matinée.➡️la couverture nuageuse affiche localement un gris prometteur qui finit par mouiller dans les hauteurs du Sud-Ouest et du Sud en passant par les plaines. Le beau temps devrait persister au sommet du volcan.Les nuages gagnent du terrain vers le littoral Sud alors que les éclaircies offrent une belle résistance sur l'Ouest, le Nord et l'Est.aère en rafales parfois soutenues sur les plages, Sainte Rose et le Port et ce n'est pas de refus. Sur les plages du Sud les brises dominent.🌊 La mer est agitée au vent alors que la houle atteint encore 2 à 2m50 sur les côtes Ouest et Sud.Les températures restent majoritairement supérieures aux normales pour un début Décembre. Voir détails ci-dessous.➡️➡️05h31 le 09 --18h49 le 08🧳 La pression atmosphérique à 07h00 à Gillot :