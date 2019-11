Temps chaud devenant potentiellement orageux ce weekend

Une tendance orageuse possible dimanche



➡️Le ciel est plus laiteux samedi se parant de nombreux nuages élevés. La couverture nuageuse péi est dense en fin de matinée sur les hauts et dans l'intérieur.

Quelques bonnes averses sont envisageables dans les hauts notamment dans la région du volcan et sur les pentes de l'Est.



🎏 Le vent de Nord-Ouest est sensible vers la Pointe au Sel et sur les côtes Nord-Est.



🌊 La mer s'agite sous l'effet du vent sur les rivages Sud-Ouest et Nord-Est.



🌡️ D'une manière générale les températures dépassent les valeurs attendues pour un mois de Novembre.