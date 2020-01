A la Une .. Temps chaud, averses dans les hauts l'après-midi plus marquées mercredi

Prévisions pour le mardi 14 Janvier

Les températures maximales sont souvent supérieures au normales de Janvier notamment sur le Nord, l'Ouest et le Sud-Ouest.



➡️ En début de matinée des nuages trainent sur l'Est vers Sainte Rose. D'autres porteurs d'averses sont au large des côtes Est.

Le ciel réunionnais affiche un beau bleu esthétiquement paré de bancs de nuages élevés ci ou là .

Les termomètres entament une remontée irrésistible après 7 heures.



➡️ L'après-midi la couverture nuageuse péi inverse la couleur dominante qui passe du bleu au blanc ou même localement au gris dans les hauts et l'intérieur.

Des averses sont observées dans les hauts et l'intérieur mais leur intensité devrait rester faible à modérée.

Quelques débordements pluvieux peuvent toucher les côtes Sud-Ouest et Ouest en fin d'après-midi.



Mais d'une manière générale les éclaircies gardent la main sur les zones littorales où la chaleur de l'après-midi est manifeste.



🎏 Le vent souffle gentiment avec quelques accélérations vers le Port,la Possession et Saint Philippe.



🌊 La mer est belle sur les plages de l'Ouest. Les filets autorisant la baignade sont installés aux Roches Noires et à Boucan.

Elle reste agitée sur les côtes Sud et Est car la petite houle de Sud-Est persiste.



🌡️ Les températures maximales sont souvent supérieures aux normales de Janvier. Voir détails ci-dessous.



➡️ Marées Hautes / Marées Basses : DONNEES METEO FRANCE/SHOM



➡️ Lever du soleil : 05h49 le 15 -- Coucher du soleil : 19h03 le 14



🧳 La pression atmosphérique à 07h00 à Gillot : 1012.3 hectoPascals. ➡️des nuages trainent sur l'Est vers Sainte Rose. D'autres porteurs d'averses sont au large des côtes Est.Le ciel réunionnais affiche un beau bleu esthétiquement paré de bancs de nuages élevés ci ou là .Les termomètres entament une remontée irrésistible après 7 heures.➡️la couverture nuageuse péi inverse la couleur dominante qui passe du bleu au blanc ou même localement au gris dans les hauts et l'intérieur.Des averses sont observées dans les hauts et l'intérieur mais leur intensité devrait rester faible à modérée.Quelques débordements pluvieux peuvent toucher les côtes Sud-Ouest et Ouest en fin d'après-midi.Mais d'une manière générale les éclaircies gardent la main sur les zones littorales où la chaleur de l'après-midi est manifeste.souffle gentiment avec quelques accélérations vers le Port,la Possession et Saint Philippe.🌊 La mer est belle sur les plages de l'Ouest. Les filets autorisant la baignade sont installés aux Roches Noires et à Boucan.Elle reste agitée sur les côtes Sud et Est car la petite houle de Sud-Est persiste.sont souvent supérieures aux normales de Janvier. Voir détails ci-dessous.➡️➡️05h49 le 15 --19h03 le 14🧳 La pression atmosphérique à 07h00 à Gillot :

🌡️ Températures prévues Températures maximales sous abri attendues dans les stations de Météo France et de MeteoR OI Stations Températures Maxi en degrés Celsius Gillot 32 Le Port 31/32 Saint Paul 32 Grand Fond 32/33 Pointe 3 Bassins 33/34 Tan Rouge 28 Colimaçons 26 Les Makes 27/28 Saint-Louis 32/33 Pierrefonds 31 Saint Philippe 31 Sainte Rose 32 Saint Benoit 31 Saint André 32 Volcan 22 Maïdo 20 Bourg Murât 24 Plaine des Palmistes 25 Cilaos 27/28 Salazie 27

Températures minimales de la nuit du 13 au 14 dans les stations de METEO FRANCE: petite fraîcheur au volcan avec 8° ailleurs douceur remarquable avec par exemple pas moins de 15° à Bourg Murât.

Météo974

M974World

Zinfos974Météo

Analyse de la situation de surface: vents d'Est Nord-Est faibles à modérés, temps chaud et modérément instable. De l'activité dans la zone de convergence mais toujours stérile pour le moment.



Prévisions pour la nuit du 14 au 15 Janvier

Quelques averses passagères mouillent un peu la côte entre Sainte Rose et Saint André voire Sainte Marie et les pentes adjacentes.

Ailleurs le ciel est peu nuageux et souvent étoilé.



🎏 Le vent est généralement faible.



🌊 La mer est peu agitée à agitée sur le Sud-Est.



🌡️ Les températures minimales voyagent entre 22 et 26° sur le littoral du Sud-Est au Port. Elles sont douces dans les hauts.

Tendances pour le mercredi 15 Janvier Des averses passagères le matin sur la moitié Est. De bonnes averses de saison l'après-midi dans les hauts .

🎏 Les vents sont généralement faibles



🌊 La mer reste faiblement houleuse sur les côtes Est et Sud.



🌡️ Les températures maximales sont majoritairement supérieures aux normales de Janvier.

7h37, Pichette, la Possession.

Le Nord Nord-Ouest et le Sud-Est sont les régions qui ont le plus de chance d'être quelque peu ventilées. Ailleurs l'éventail sera votre meilleur ami. PATRICK HOAREAU Lu 575 fois







Dans la même rubrique : < > 📷 Un halo dans le ciel réunionnais Un cyclone en formation à proximité de la côte Est de Madagascar ?