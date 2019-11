Temps calme. Attention à la houle mercredi et Jeudi

REUNION

2019 NOVEMBRE 04 07h10le modèle de METEO FRANCE anticipe une houle de 4m(hauteur moyenne maximale) en fin de journée du mercredi 6 sur les côtes Ouest et Sud de la Réunion. METEO FRANCECe matin le soleil chasse rapidement la petite fraîcheur bien réelle de la fin de nuit.Cependant des paquets nuageux et pluvieux voyagent dans le ciel de Saint Philippe et de Sainte Rose. Ils s'aventurent vers Saint Benoît aussi.Le ciel se partage entre soleil et passages nuageux au volcan.De façon classique l'évolution diurne donne naissance aux nuages sur les pentes en cours de matinée. C'est ainsi qu'en début d'après-midi le gris foncé domine dans les hauts du Nord-Est ,de l'Est et du Nord-Ouest où des averses sont probables.Les régions littorales Ouest et Sud jouissent d'éclaircies durables.qui a imprimé sa marque ces derniers jours redevient discret sur le Nord et le Sud. Sur les plages de l'Ouest une gentille brise agrémente votre journée.est agitée sauf sur les côtes Ouest et Nord-Ouest.Température du lagon: proche de 26°.05h35 le 05.18h28 le 04.1019.7 hectoPascals.Maximum de 28° CelsiusMaximum de 28/29° CelsiusMaximum de 30° CelsiusMaximum de 29° CelsiusMaximum de 28° CelsiusMaximum de 27° CelsiusMaximum de 27° CelsiusMaximum de 27° CelsiusMaximum de 28° CelsiusMaximum de 29° CelsiusMaximum de 18° CelsiusMaximum de 16° CelsiusMaximum de 21° CelsiusMaximum de 20° CelsiusMaximum de 23° CelsiusMaximum de 23° CelsiusEn soirée le ciel réunionnais se dégage en grande partie. Toutefois les hauts de Sainte Rose, les pentes du volcan et le littoral entre Saint Philippe et Sainte Rose restent sur la trajectoire d'entrées maritimes et leurs lots d'averses.Des paquets nuageux transitent aussi au large des côtes Nord-Est et Nord mais restent probablement en mer.Comme la nuit précédente on observe une certaine fraîcheur. Sur le littoral les minimales sous abri sont comprises entre 18° et 21°.Dans les hauts les stations les plus fraîches comme le Maïdo et le volcan affichent des valeurs inférieures à 7°. La Nouvelle, la Plaine des Cafres, Cilaos ou encore la Petite France flirtent avec les 10°.Journée classique.Soleil généreux le matin en dépit de passages nuageux sur l'Est.La couverture nuageuse péi prend position en matinée et se densifie sur les pentes Nord où des averses sont observées en début d'après midi. Le littoral de la moitié Nord peut même être mouillé à son tour.Le soleil reste l'allié des touristes sur une bonne moitié Sud de l'île. A Cilaos le temps est doux et souvent lumineux. Au volcan les conditions sont satisfaisantes.Le souffle de l'alizé de Sud-Est reste modeste.La mer est peu agitée à localement agitée sur les côtes du Sud Sauvage.