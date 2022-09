Météo Temps agréable et soleil radieux au programme

Le début de semaine s'ouvre sur un ciel particulièrement clément ce lundi. En effet, Météo-France prévoit dans son dernier bulletin météorologique de larges périodes ensoleillées sur une bonne partie de l'île. Côté températures, ils seront dans la moyenne des normales saisonnières avec un thermomètre qui ne dépassera les 27°. Par NP - Publié le Lundi 12 Septembre 2022 à 06:32

Ce lundi matin commence de façon bien habituelle, on retrouve des entrées maritimes assorties de petites averses passagères sur la façade Est. Pour une grande moitié ouest de l’île, le temps est agréable et le soleil radieux. Au fil de la matinée, de gentils cumulus commencent leur développement dans l'intérieur tandis que le littoral Est renoue avec les éclaircies.



A la mi-journée, les nuages deviennent un peu plus présents sur le Nord-Ouest et finissent par venir ombrager le littoral de Saint Paul au viaduc de la NRL l’après midi. Les autres zones côtières, tout comme les sommets et le cœur des cirques, bénéficient de larges et belles périodes ensoleillées.



Les températures maximales affichent 24 à 27°C sur le littoral et grimpent jusqu'à 21/22°C dans les cirques.



L'alizé souffle du secteur Est à Sud Est avec des rafales voisines de 50 km/h sur les côtes Nord et Sud. Temporairement on s'approche des 60 km/h en pointe de Saint Louis à St-Joseph. Ce vent remonte l'après midi le long des plages.



La mer est agitée au vent. La houle d'alizé se maintient autour d'1 mètre 50, une houle australe de même amplitude est attendue en fin d'après midi.