2018 DEC 16 08h Mascareignes.Bonjour toutes et tousPhoto satellite de 06h capturant la tempête tropicale modérée # Kenanga # 06S . Le système a été nommé par la météo indonésienne.A 04h on pouvait donc positionner le centre du système par rapport à:RODRIGUES 3220km est nord estPORT LOUIS 3835km est nord estSAINT DENIS 4065km est nord estAUCUN danger pour les Mascareignes et Madagascar.Prochain point complet vers 14h.Je vous souhaite une SUPERBE journée de Dimanche.Un pique-nique chemin volcan?Cheers,Patrick Hoareau.