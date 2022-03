Tempête tropicale modérée Gombe : Menace pluvieuse sur Madagascar

Le bulletin de Météo France:



TEMPETE TROPICALE MODEREE numéro 9

(GOMBE)



Vents maximaux (moyennés sur 10 minutes) estimés sur mer: 65 km/h.

Rafales maximales estimées sur mer: 100 km/h.

Pression estimée au centre: 998 hPa.

Position le 08 mars à 04 heures locales: 15.7 Sud / 50.3 Est.



Distance des côtes réunionnaises: 785 km au secteur: NORD-OUEST

Distance de Mayotte: 640 km au secteur: EST-SUD-EST

Déplacement: OUEST-SUD-OUEST, à 11 km/h.



Informations sur le système :



La tempête tropicale modérée GOMBE actuellement sur la pointe de la presqu'ile de Masoala, devrait traverser la baie d'Antongil, avant de traverser la grande Ile.



Selon les dernières prévisions, une trajectoire en direction générale de l'Ouest est attendue ces prochains jours avec un passage sur Madagascar et une évolution ultérieure sur le Nord du Canal du Mozambique. Pas d'influence significative donc sur le temps à La Réunion. Il faudra par contre surveiller une influence périphérique de ce système pour le temps sur Mayotte en seconde partie de semaine.



Pour Madagascar, c'est une menace surtout pluvieuse qui est à craindre sur des régions déjà impactées par ANA et DUMAKO précédemment dans la saison. Un atterrissage au stade de tempête tropicale reste envisagé demain avec de fortes pluies qui vont se poursuivre demain matin sur les régions entre Antalaha et Tamatave (incluant l'île Sainte-Marie). Ces fortes pluies peuvent générer crues éclairs, inondations urbaines et glissements de terrains.



Voici les intensités et positions prévues de ce système dépressionnaire au cours des prochains jours:



DEPRESSION SUR TERRE,

Centre positionné le 09/03 à 04h locales, par 14.8 Sud / 47.8 Est.



TEMPETE TROPICALE MODEREE,

Centre positionné le 10/03 à 04h locales, par 14.8 Sud / 45.6 Est.



FORTE TEMPETE TROPICALE,

Centre positionné le 11/03 à 04h locales, par 14.9 Sud / 43.5 Est.



CYCLONE TROPICAL,

Centre positionné le 12/03 à 04h locales, par 15.3 Sud / 41.6 Est.



CYCLONE TROPICAL,

Centre positionné le 13/03 à 04h locales, par 16.1 Sud / 40.9 Est



-------------------------------------------------