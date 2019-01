Tempête tropicale modérée 10S.

2019 JAN 20 0746 Mascareignes.Bonjour toutes et tous!Petit point rapide 92S devenu TC 10S pour le Joint Typhoon Warning Center(JTWC).Le système est à présent analysé au premier stade de tempête tropicale modérée par le JTWC et a donc été numéroté TC 10S par la Navy US dans son bulletin de 07h ce matin.Il s'agit du 10è système cyclonique de la présente saison des cyclones de l'Hémisphère Sud et le 6ième sur le Sud Ouest Indien.Bonne journée zot tout'!Cheers,Patrick Hoareau.