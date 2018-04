Tempête tropicale Fakir : suspension des services

► Restez connectés sur le site internet et la page Facebook du TCO pour vous tenir informés de l’évolution globale de la situation.



Le réseau kar’ouest suspend également la circulation des bus, et ce jusqu’à nouvel ordre.Un point sera fait dans l’après-midi, en fonction de l’accessibilité des voiries et de l’évolution de la situation météorologique, sur la remise en service des lignes du réseau kar’ouest Pour plus d’informations, vous pouvez contacter le N° Azur 0810 45 65 20 (coût d’un appel local)ou consulter le site www.karouest.re et la page Facebook kar’ouest