Tempête de neige aux Etats Unis : La température devrait atteindre - 55°

Une tempête de neige extraordinaire, comme on n'en voit qu'une "par génération", s'abat actuellement sur les Etats-Unis. De la neige et du blizzard sont attendus dans tout le pays et les températures ressenties pourraient atteindre - 55° C dans les grandes plaines. La conséquence de ce que les météorologues appellent "une bombe cyclonique". Par Pierrot Dupuy - Publié le Vendredi 23 Décembre 2022 à 17:32

Les Etats-Unis sont actuellement touchés par une puissante tempête de neige, qui entraîne des températures extrêmement basses, jusqu'à -55°, et des vents puissants et glacials appelés blizzards, en raison d'un vaste front glacial arctique, conséquence de ce que les météorologues appellent une "bombe cyclonique".



Le phénomène évolue à une telle vitesse que la pression atmosphérique de sa colonne d'air chute de manière brutale, entrainant des températures glaciales et de fortes chutes de neige.

Des conditions très dangereuses pour se déplacer, ce qui inquiète fortement les autorités à la veille des festivités de Noël qui voient chaque année des millions d'Américains déferler sur les routes et dans les aéroports pour les fêtes de fin d'année.



Au point que le président Biden a pris la parole pour exhorter ses concitoyens à rester chez eux : "S'il vous plaît, prenez cette tempête extrêmement au sérieux. J'encourage tout le monde […] à écouter les mises en garde au niveau local. C'est sérieux", a-t-il ajouté.



D'ores et déjà, de nombreuses routes sont déjà recouvertes de neige à travers le pays et de nombreux accidents ont été signalés par les médias. L'I-90, une autoroute majeure traversant le nord des États-Unis, a été fermée dans l'État du Dakota du Sud.



La température ressentie dans certaines régions pourrait atteindre jusqu'à - 55 °C. "Un froid de cette ampleur pourrait provoquer en quelques minutes des engelures sur la peau exposée, ainsi que de l'hypothermie et la mort si l'exposition est prolongée", a alerté le NWS, le Météo France américain.





