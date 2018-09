Tempête Isaac: La Guadeloupe et la Martinique en alerte rouge

L'alerte rouge cyclonique a été déclenchée en Martinique et en Guadeloupe hier soir à l'approche de la tempête Isaac.



Le système se situait à 23h00 locales à environ 420 km de la Martinique et 470 km de la Guadeloupe.



Météo France indiquait dans son bulletin d'hier soir : "ISAAC se déplace vers l'Ouest à 31 km/h . Une reconnaissance aérienne ce soir a relevé des vents maximums soutenus de 85 km/h avec des rafales à 100 km/h près du centre".



Et de préciser : "ISAAC s'affaiblit progressivement mais conservera les caractéristiques de tempête tropicale lors de son passage jeudi sur les Petites antilles (Martinique, Dominique et Guadeloupe seront concernées)".