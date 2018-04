Tempête Fakir : Didier Robert et Jean-Claude Lacouture auprès des sinistrés de l’Etang-Salé

Le Président de Région s’est rendu ce mercredi 25 avril dans la commune de l’Etang Salé où il est allé à la rencontre des secteurs économique sinistrés après le passage de la tempête Fakir.



En compagnie du Maire Jean-Claude Lacouture, Didier Robert a pu se rendre compte des nombreux dégâts occasionnés sur la commune en particulier dans la zone économique des Sables. Il a également visité plusieurs entreprises impactées par la tempête :



« Je veux par ma présence ici, assurer les chefs d’entreprises, et plus largement la population, de l’entier soutien et de la solidarité de la collectivité régionale ».



Les fonds européens du Feder permettront notamment à ceux qui ont perdu leur matériel de production, d’acquérir du neuf.

Autre dispositif d’urgence, la financière Région Réunion qui proposera dès le mois de juillet, un outil de prêts à taux préférentiels permettant aux demandeurs d’obtenir des tarifs équivalents à la moitié de ceux pratiqués actuellement sur le marché.