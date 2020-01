Tempête Diane: L'alerte orange est levée

Après une nuit encore fortement arrosée dans le Sud de l'île, la Préfecture de La Réunion a annoncé ce samedi à 12h30 la levée de l'alerte orange.



Elle avait été mise ce jeudi à partir de 22 heures face aux risques que pouvaient provoquer la tempête tropicale Diane. La Réunion est désormais en phase de sauvegarde au vu des désordres ponctuels encore constatés.



Après avoir été au plus près de nos côtes ce vendredi soir, la tempête Diane s'éloigne de plus en plus de La Réunion, mais ne perd pas en intensité. A 13 heures, elle est à plus de 500 km au sud sud-est.



C'est la tempête Esami qui est désormais sous surveillance. Elle est à 1745 km des côtes sud sud-est réunionnaises.