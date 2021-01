La grande Une Tempête Danilo: Dégradation de la météo dès samedi

Météo France ne souhaite pour l'instant pas trop s'avancer sur la trajectoire précise et l'intensité qu'aura la tempête Danilo à l'approche des Mascareignes. Mais les conditions météorologiques devraient se dégrader ce week-end à une ampleur plus ou moins importante. Par Baradi SIVA - Publié le Mercredi 6 Janvier 2021 à 10:57 | Lu 3066 fois

Le 4e système dépressionnaire de la saison cyclonique 2020-2021 donne bien du fil à retordre aux prévisionnistes de Météo France. Mais la tempête Danilo a terminé son virage vers les Mascareignes et il y a maintenant quelques certitudes, même s'il faut rester prudent sur les prévisions.



Les prévisions actuelles



La tempête Danilo reste discrète sur ses intentions. Elle est en phase d'affaiblissement suite à son changement de cap et se déplace pour le moment à une vitesse peu élevée. Le météore pourrait pour autant reprendre du poil de la bête maintenant que sa trajectoire est plus droite.



Danilo met le cap sur les Mascareignes. Mais les prévisionnistes de Météo France veulent rester prudents sur la distance entre La Réunion et la tempête lors du passage de celle-ci au Nord de nos côtes. Pour l'instant, la tempête pourrait passer à environ 110 kilomètres au Nord-Ouest de La Réunion d'ici lundi matin.



Tout cela peut encore changer...



Des pluies dès samedi



Cependant les spécialistes semblent avoir des certitudes sur une dégradation des conditions météorologiques entre samedi et lundi entre La Réunion et Maurice.



L'inconnue est l'ampleur des précipitations, des rafales de vent, de la houle que connaîtra La Réunion durant ce week-end.





Téléchargez Weza sur iOS et Android





Où se trouve Danilo ?



La tempête tropicale modérée est à 2115 kilomètres à l'Est de La Réunion. Elle se déplace vers l'Ouest à une vitesse de 15 km/h.



Elle devrait perdre en intensité au point d'être rétrogradée au stade de dépression tropicale avant de redevenir tempête en fin de semaine.





Baradi SIVA Rédacteur en chef adjoint Qui a fait quoi, où, quand et pourquoi ? 📧 baradi.siva@zinfos974.com 📞 06... En savoir plus sur cet auteur