Tempête Cheneso : Un enfant disparu et plus de 2000 sinistrés à Madagascar

La tempête tropicale Cheneso a atteint Madagascar hier. Le premier bilan fait état d’un enfant disparu et de 2.192 sinistrés. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Vendredi 20 Janvier 2023 à 16:52

C’est en fin de matinée de jeudi que la tempête tropicale Cheneso a frappé le nord-est de Madagascar. Le Bureau national de la gestion des risques et catastrophes (BNGRC) a réalisé un premier bilan qui fait état de 2.192 sinistrés et un enfant disparu. Le garçon était sur une barque en mer au large d’Antsiranana II. L’embarcation a coulé et les recherches n’ont permis que de retrouver deux personnes.



Le BNGRC précise que ce bilan n’est que provisoire, puisque les statistiques des districts touchés ne sont pas encore remontées.



Le changement de trajectoire de la tempête a surpris les autorités. À l’origine, Cheneso devait se diriger vers La Réunion avant de finalement s’orienter vers la partie occidentale de la Grande Île.



Les services météorologistes de Madagascar annoncent un affaiblissement du météore avec son passage sur terre. Le danger de vent fort est écarté, mais les fortes pluies restent d’actualité. Le risque d’inondation pour les zones basses et inondables reste important.



