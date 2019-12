Tempête Calvinia : Corsair contraint d'ajuster l'horaire de ses vols

Au regard de l’évolution du cyclone Calvinia et à la demande de la Direction de l’aéroport de l’Ile Maurice, les horaires des vols SS952 et SS953 du 31 décembre sont modifiés :



▪ Vol SS952 - Le décollage de La Réunion est prévu à 10h00. Arrivée à 11h00 à l’île Maurice.

▪ Vol SS953 - Départ de Maurice à 12h30. Arrivée à Paris-Orly à 21h30 le même jour.



Enregistrement de 6h45 à 9h45 le 31 décembre 2019.



En raison des fortes perturbations sur le réseau routier sur l’île Maurice, les clients du vol SS953 sont invités à anticiper leur arrivée afin d’accéder à l’aéroport pour le départ de leur vol.



Les horaires sont valables sous réserve de l’évolution du phénomène cyclonique. Corsair remercie ses clients de bien vouloir contacter le 3917 (0.35cts/mn) pour plus de renseignements ou de se connecter sur le site de la compagnie mis à jour régulièrement en fonction de l’évolution de la situation.