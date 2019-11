Températures toujours chaudes, évolution orageuse possible dimanche

Une tendance orageuse possible dimanche



➡️Le ciel est plus laiteux samedi. La couverture nuageuse péi est dense en fin de matinée sur les hauts et dans l'intérieur.

Quelques bonnes averses sont envisageables dans les hauts.

🎏 Le vent de Nord-Ouest est sensible vers la Pointe au Sel et sur les côtes Nord-Est.



🌊 La mer s'agite sous l'effet du vent sur les rivages Sud-Ouest et Nord-Est.



🌡️ D'une manière générale les températures dépassent les valeurs attendues pour un mois de Novembre.