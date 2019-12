Températures supérieures aux normales, averses sur la moitié Sud-Est cet après-midi

➡️: le temps est ensoleillé et on admire notre ciel paré de quelques bancs de nuages d'altitude.En cours de matinée il se charge inéluctablement sur les pentes et dans l'intérieur.➡️des averses peuvent intéresser ponctuellement une large moitié Sud-Est de l'île. Elles peuvent être d'intensité modérée vers les plaines, les hauts de Sainte Rose. Elles avancent vers le Tampon, les hauts du Sud sauvage.Des débordements sur le littoral Sud sont possible.Les rivages Ouest, Nord et Nord-Est s'accommodent des éclaircies et de la chaleur persistante.aère un peu vers Saint Gilles, Sainte Rose et le Port mais il baisse d'un cran par rapport à la veille.🌊 Une houle résiduelle inférieure à 1m50 persiste de la Pointe des Aigrettes à la Pointe de la Table en passant par Terre Sainte.Le vent remue légèrement la mer aux endroits exposés . Elle est peu agitée sur le Nord et le Nord-Est.Les températures restent majoritairement supérieures aux normales pour un début Décembre. Voir détails ci-dessous.➡️➡️05h31 le 11 --18h50 le 10🧳 La pression atmosphérique à 06h00 à Gillot :