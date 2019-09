A la Une ... Températures en hausse progressive d'ici vendredi

2019 SEPTEMBRE 25 07h45 REUNION



Graphique: jeudi on pourra noter des conditions presque chaudes pour la saison même sur l'Est et le Nord et localement dans les cirques. Tendance accentuée vendredi. Arome. METEO FRANCE



PREVISIONS POUR LE MERCREDI 25



Les températures s'orientent à la hausse graduelle ces 3 prochains jours.



Ce matin un soleil généreux ne fait pratiquement pas de jaloux.

Quelques bancs de nuages inoffensifs voilent le ciel localement sur l'Est où quelques entrées maritimes peuvent venir tutoyer le littoral.

Bonnes conditions ce matin au Maïdo et au volcan.



Dans le courant de la matinée la couverture nuageuse péi se développe sur l'intérieur et s'épaissit sur les pentes en privilégiant celles du Sud et du Sud-Ouest.



Cet après midi des averses se déclenchent vers Colimaçons, le Tampon, les Plaines et les hauts du Sud Sauvage.

Le littoral de ces régions peut localement essuyer une ou deux précipitations.



Le Maïdo est accroché au moins en première partie d'après midi.



Eclaircies et périodes nuageuses alternent sur le littoral Est, Nord et Ouest.



Le vent de Nord-Est rentre en journée entre la Possession et les plages de l'Ouest.

On peut aussi noter quelques rafales vers la Plaine des Cafres ou le volcan.



La mer est agitée sur les côtes Sud et Est. En revanche elle est peu agitée sur l'Ouest.

La baignade est autorisée dans les périmètres sécurisés à Boucan et aux Roches Noires.

Températures du lagon: entre 24 et 25°





PREVISIONS POUR LA NUIT DU MERCREDI 25 AU JEUDI 26:



Le ciel réunionnais se dégage rapidement en soirée.



Des nuages peuvent mouiller temporairement les régions comprises entre Sainte Rose et Sainte Marie.



Les températures sont fraîches dans les hauts mais sans être particulièrement remarquables.





TENDANCES POUR LE JEUDI 26 ET LE VENDREDI 27:



Les matinées sont ensoleillées avec un thermomètre qui réagit rapidement.



Les maximales sous abri peuvent localement dépasser 30° dans l'Ouest. Elles dépassent les 20° dans les cirques.

Temps doux sur les plaines et au volcan.



Le risque d'averses existe l'après midi sur les pentes de l'Ouest et du Sud-Ouest.



Les sommets de l'île toisent la couverture nuageuse l'après midi.



Une houle de Sud Sud-Ouest arrive sur les côtes Ouest et Sud dans la journée de vendredi.



TEMPERATURES MAXIMALES ATTENDUES POUR LA JOURNEE DU MERCREDI 25 DANS LES STATIONS DE METEO FRANCE ET DE

METEOR OI :



SAINT DENIS: Maximum de 27° Celsius



LE PORT : Maximum de 27/28° Celsius



GRAND FOND: Maximum de 28/29° Celsius



SALINE: Maximum de 28° Celsius



SAINT LOUIS: Maximum de 26° Celsius



SAINT PIERRE: Maximum de 25° Celsius



SAINT PHILIPPE : Maximum de 25° Celsius



SAINTE ROSE : Maximum de 25° Celsius



SAINT BENOIT: Maximum de 26/27° Celsius



SAINT ANDRE: Maximum de 26/27° Celsius



VOLCAN: Maximum de 18° Celsius



MAIDO: Maximum de 16° Celsius



BOURG MURAT: Maximum de 18° Celsius



PLAINE DES PALMISTES: Maximum de 20° Celsius



CILAOS: Maximum de 21° Celsius



