Température en baisse: L'hiver austral fait son entrée

Vous l’avez probablement ressenti ces deux dernières nuits. L’hiver austral fait son entrée. "Comme le montre l'évolution des températures à la station de la Plaine des Cafres sur le dernier mois ( du 10/04 au 10/05), l'hiver s'installe progressivement dans les hauts", confirme Météo France.



Une baisse des températures durant la nuit de samedi à dimanche qui s'est accentuée la nuit dernière. "Si certaines stations d'altitude se trouvaient jusqu'à 4 à 5 degrés en dessous des normales (comme la plaines de Chicot ou Piton Maïdo) on enregistrait également sur les zones littorales du Nord et de l'Est un net rafraichissement (plus de 3 degrés en dessous des normales à Saint-Benoit et à Gillot)".



Météo France prévient : "les températures devraient rester fraiches encore la nuit prochaine".