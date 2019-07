La grande Une Température : 4ème valeur la plus élevée en juillet en Terre Adélie dans les TAAF La Terre Adélie constitue l’un des cinq districts des Terres australes et antarctiques françaises (TAAF). Ce mardi 23 juillet, un météorologue en poste sur place a relevé un indicateur étonnant pour un mois de juillet. Le rapprochement avec le réchauffement climatique n’est pas si évident, tempère-t-il toutefois.

Ce 23 juillet 2019, la station météo de Dumont d'Urville en Terre Adélie a enregistré une température de +0.2°C.



C’est seulement la 4ème fois qu’une température basculait au-dessus de zéro en 63 ans de mesures Météo France sur le mois de juillet en Terre Adélie, au Pôle Sud.



Une température qui a provoqué un dégel, explique Gaétan Heymes, ingénieur Météo France, responsable de la station météo de Dumont d'Urville. En été, le dégel est quasi quotidien mais c’est déjà plus exceptionnel en hiver. « Les années où il y a eu dégel en juillet sont les années 1961, 1990 et 2011 », ajoute-t-il. 2019 vient donc compléter le livre des records.



Juillet est pourtant le mois le plus froid de l'année



En ce moment, dans cette partie de l’Antarctique, plein sud de La Réunion, c’est l’hiver. Cette saison court en effet entre avril et octobre dans cette partie du globe.

« Ici, juillet est le mois le plus froid de l'année, -17°C en moyenne ; et la température maximale moyenne est -14°C. On était donc 14°C au-dessus ce mardi 23 juillet », détaille le météorologue.



« 14°C au-dessus de la normale c'est beaucoup, mais dans un climat polaire côtier comme la Terre Adélie, où le grand froid continental succède aux redoux apportés par les perturbations de l'océan austral, il est fréquent d'avoir de tels écarts aux normales. Je dirais donc qu'il s'agit plus d'un événement météorologique extrême que du signe du changement climatique ; l’Est de l'Antarctique n'a pas encore de tendance nette au réchauffement ces dernières années », répond-t-il à notre question sur le lien supposé avec le changement du climat.



Ce mardi 23 juillet, la température est donc montée jusqu’à atteindre les relevés que l’équipe de scientifiques de permanence sur cette terre reculée observent généralement durant l’été austral.



« L'été austral correspond à la période entre décembre et janvier ici. Pendant ces deux mois de jour polaire où la banquise débâcle, en moyenne la température maximale est de +1°C », complète-t-il sa comparaison. Ce qui met encore un peu plus en relief les 0.2°C de ce mardi 23 juillet 2019.

